Horoscop lunar Leu martie 2026. Răsturnări financiare și afirmare în carieră

Horoscop lunar Leu martie 2026. Martie este o lună intensă pentru tine, pentru că activează zone sensibile legate de bani comuni, putere personală și decizii majore în carieră.

Din 2 martie, Marte intră într-un sector al resurselor împărțite și al obligațiilor financiare. Asta înseamnă că pot apărea situații concrete precum discuții despre rate, credite, taxe, moșteniri sau investiții făcute împreună cu altcineva. Eclipsa de Lună din 3 martie aduce un moment decisiv în zona veniturilor personale. Poți încheia o sursă de venit, poți renunța la un job secundar sau poți renegocia salariul. Pe 6 martie, Venus activează zona călătoriilor și a studiilor, aducând dorința de extindere. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct într-un sector discret, legat de proiecte din culise sau de pregătirea unei schimbări importante. Luna Nouă din 19 martie deschide un nou capitol legat de bani comuni sau investiții. Pe 20 martie, Soarele îți activează zona expansiunii și îți aduce energie pentru planuri îndrăznețe. Finalul lunii, cu Venus în zona carierei, îți crește vizibilitatea profesională.

BANI: Eclipsa poate marca o creștere salarială sau o schimbare clară a condițiilor financiare. Dacă ai cerut o mărire, acum primești un răspuns. În același timp, Marte poate aduce cheltuieli legate de rate sau de obligații fiscale. Poate fi vorba despre plata unei sume restante sau despre renegocierea unui credit. După 19 martie, o investiție comună poate deveni prioritară. De exemplu, puteți decide să refinanțați un credit sau să investiți într-un proiect de familie. Finalul lunii este foarte favorabil carierei. Venus îți poate aduce o ofertă avantajoasă, un contract nou sau aprecierea publică ce duce la beneficii financiare concrete.

DRAGOSTE: În relații, tema încrederii și a transparenței financiare este centrală. Dacă există tensiuni legate de bani, acestea trebuie discutate clar. Eclipsa poate aduce o conversație despre contribuțiile fiecăruia în cuplu. Venus în zona călătoriilor poate aduce romantism printr-o escapadă sau prin planificarea unei vacanțe. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva într-un context cultural sau în timpul unei deplasări. Finalul lunii aduce stabilitate și dorința de a oficializa o relație sau de a face un pas important în plan sentimental.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰