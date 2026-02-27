Horoscop lunar Rac martie 2026. Expansiune personală și oportunități profesionale

Poți planifica o deplasare importantă, poți începe un curs sau poți avea o dispută legată de principii sau convingeri. Este posibil să apară situații concrete precum depunerea unui dosar pentru o certificare sau o discuție juridică care necesită acțiune rapidă. Eclipsa de Lună din 3 martie aduce un moment decisiv în zona comunicării. Poți încheia un contract, poți semna un act sau poți clarifica un conflict cu un frate sau coleg apropiat. Un mesaj sau un telefon primit în jurul acestei date poate schimba direcția unei situații. Pe 6 martie, Venus îți activează zona carierei și îți îmbunătățește imaginea publică. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct în semnul tău, ceea ce marchează un moment major de creștere personală. Poți primi validare, susținere sau oportunități importante. Luna Nouă din 19 martie favorizează lansarea unui proiect legat de studii sau călătorii. Pe 20 martie, Soarele aduce vizibilitate profesională, iar finalul lunii, cu Venus în zona prietenilor, îți lărgește cercul social.

BANI: Marte poate aduce cheltuieli pentru cursuri, examene sau călătorii. Eclipsa poate marca semnarea unui contract care are impact financiar direct, cum ar fi un acord de colaborare sau un document legal. Jupiter direct în semnul tău este un indicator puternic de creștere. Poate aduce o ofertă profesională mai bună sau o mărire salarială. După 20 martie, cariera este în prim plan. Poți primi o promovare sau o responsabilitate nouă care vine cu beneficii materiale. Finalul lunii favorizează câștigurile prin intermediul prietenilor sau al rețelelor profesionale. De exemplu, o recomandare poate duce la un proiect bine plătit.

DRAGOSTE: Eclipsa poate aduce o conversație directă care clarifică o relație. Dacă există neînțelegeri, acum trebuie discutate deschis. Marte poate aduce atracție pentru persoane din alt oraș sau din alt mediu cultural. Venus în zona carierei poate indica o relație cu cineva cunoscut în context profesional sau o consolidare a imaginii voastre ca și cuplu în public. După 11 martie, încrederea ta crește și devii mai deschis în exprimarea sentimentelor. Finalul lunii aduce mai multă socializare în doi și planuri comune pentru viitorul apropiat.

