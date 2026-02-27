Horoscop lunar Scorpion martie 2026. Reconfigurare între familie și carieră

Din 2 martie, Marte îți dă energie pentru a începe ceva nou care îți aparține. Poate fi un proiect artistic, o inițiativă personală sau o implicare mai activă în viața copilului tău. Vei simți dorința de a te exprima direct și fără compromisuri. Eclipsa de Lună din 3 martie aduce un moment decisiv în cercul de prieteni sau într-un proiect colectiv. Poți decide să părăsești un grup care nu mai corespunde valorilor tale sau să închei o colaborare care nu mai funcționează. De Pe 6 martie, Venus activează zona muncii zilnice și îți aduce o atmosferă mai armonioasă la locul de muncă. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct într-un sector al expansiunii și al studiilor, favorizând călătoriile sau obținerea unei certificări. Luna Nouă din 19 martie este extrem de favorabilă pentru un nou început sentimental sau creativ. Pe 20 martie, Soarele pune accent pe organizarea muncii, iar finalul lunii, cu Venus în zona relațiilor, aduce echilibru și claritate în parteneriate.

BANI: Proiectele personale pot începe să aducă venituri. Dacă ai o activitate creativă, poți primi comenzi sau colaborări noi. Eclipsa poate marca încheierea unei surse de venit provenite dintr-un proiect colectiv. Poate deveni evident că împărțirea profitului nu este echitabilă și alegi să îți vezi de propriile inițiative. Jupiter direct favorizează investițiile în educație sau în dezvoltare profesională. Poți decide să plătești un curs sau să investești într-o deplasare care îți deschide oportunități financiare. Finalul lunii, cu Venus în zona relațiilor, poate aduce un parteneriat profesional profitabil sau renegocierea unui contract avantajos.

DRAGOSTE: Luna Nouă din 19 martie este unul dintre cele mai importante momente pentru viața ta sentimentală. Poți începe o relație nouă sau poți reaprinde pasiunea într-o relație existentă. Dacă ești părinte, pot apărea discuții importante legate de copil sau de educația acestuia. Eclipsa poate clarifica dacă o prietenie are potențial romantic sau trebuie să rămână la nivel de amiciție. La final de lună, Venus în zona relațiilor aduce dorința de stabilitate și cooperare. Este un moment favorabil pentru a oficializa o relație sau pentru a semna un parteneriat bazat pe încredere și echilibru.

