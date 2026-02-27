Antena Meniu Search
Horoscop lunar Taur martie 2026. Decizii în iubire și relansare socială

Horoscop lunar Taur martie 2026. Pentru tine, martie activează puternic zona prietenilor și a proiectelor colective.

de Alexandru Păunescu

la 27.02.2026 , 20:27
Horoscop lunar prezentat de Observator Horoscop lunar Taur martie 2026. Decizii în iubire și relansare socială - Shutterstock

Marte, din 2 martie, aduce dinamism în grupuri și poate genera conflicte dacă interesele nu sunt aliniate. Eclipsa din 3 martie se produce într-un sector al iubirii și al exprimării personale. Este posibil să iei o decizie clară într-o relație sau să finalizezi un proiect creativ. De exemplu, o poveste sentimentală care a stagnat poate ajunge la un moment decisiv. Venus intră într-o zonă mai discretă pentru tine pe 6 martie, indicând sentimente ținute în interior sau o relație care nu este încă publică. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct într-un sector al comunicării, deblocând negocieri, examene sau acte. Luna Nouă din 19 martie aduce un nou început într-un proiect colectiv. Pe 20 martie, Soarele activează o zonă de retragere și introspecție, iar finalul lunii, cu Venus în semnul tău, îți redă încrederea și magnetismul personal.

BANI: Proiectele de grup pot aduce câștiguri, dar și tensiuni privind împărțirea profitului. Eclipsa poate marca încheierea unei colaborări creative sau lansarea oficială a unui proiect artistic. Dacă ai investit bani într-o idee comună, vei vedea rezultatele clar în această lună. După 11 martie, negocierile avansează. Poți semna un contract sau poți primi o confirmare scrisă pentru o colaborare. Finalul lunii este foarte favorabil financiar, deoarece Venus în semnul tău îți crește șansele de a atrage bani prin imagine, estetică sau activități care implică gust și rafinament. Poți face o achiziție importantă, dar calculată, cum ar fi un obiect de valoare sau o investiție personală.

DRAGOSTE: Eclipsa aduce un moment intens în viața sentimentală. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre copii sau despre modul în care vă petreceți timpul liber. Dacă ești singur, o poveste începută recent poate deveni oficială sau se poate încheia clar. Venus într-o zonă discretă sugerează sentimente ascunse sau o atracție care se dezvoltă în tăcere. După 30 martie, când Venus intră în semnul tău, devii mult mai vizibil și dorit. Relațiile pot căpăta stabilitate, iar tu vei avea mai mult curaj să exprimi ce îți dorești concret.

