Horoscop Pești luna iulie 2026
Horoscop Pești luna iulie 2026. Luna aduce pentru Peşti mai multă creativitate, dorinţă de iubire şi şanse de afirmare prin proiecte personale. Nativii pot clarifica situaţii financiare, pot primi oportunităţi profesionale şi pot închide un capitol emoţional important, legat de trecut, secrete sau vindecare interioară.
Iulie aduce o explozie de creativitate, bucurie de a trăi și o clarificare strictă a valorilor financiare. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, iluziile legate de propria imagine sau proiecțiile false despre controlul pe care îl ai asupra vieții tale se risipesc, aducându-te într-o zonă de autenticitate. Luna Nouă în Rac deschide o poartă către iubire, proiecte artistice și relații armonioase cu copiii, oferindu-ți ocazia de a-ți exprima talentele. Rutina zilnică devine mult mai dinamică spre finalul lunii, când Soarele trece în Leu și îți oferă vitalitate pentru a-ți organiza sarcinile. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, sectorul resurselor tale materiale suferă restricții, cerându-ți o disciplină financiară de fier. Luna Plină în Vărsător aduce un final de ciclu intens legat de izolare, secrete sau procese de vindecare psihică.
- BANI: Sectorul speculațiilor financiare și al proiectelor independente primește un impuls major prin Luna Nouă în Rac. Când Mercur încheie retrogradarea în Rac, toate plățile blocate destinate unui proiect creativ sau fondurile promise pentru educația copiilor sunt eliberate. Venus trece în Fecioară, facilitând negocieri contractuale oficiale foarte bine structurate și asocieri cu oameni meticuloși care te ajută să îți organizezi afacerile. Soarele în Leu îți aduce oportunități de angajare sau preluarea unor sarcini suplimentare bine plătite la locul de muncă curent. Totuși, Luna Plină în Vărsător scoate la iveală o pierdere financiară ascunsă sau o eroare contabilă din trecut realizată tacit, obligându-te să achiți o datorie veche.
- DRAGOSTE: Viața afectivă este extrem de dinamică și plină de promisiuni. Luna Nouă în Rac favorizează poveștile de dragoste intense, flirtul pasional și reconectarea profundă cu partenerul prin intermediul unor activități recreative. Neînțelegerile sentimentale generate de mesaje ambigue dispar complet odată ce Mercur încheie retrogradarea în Rac. Venus intră în Fecioară, chiar în sectorul parteneriatelor tale, aducând o atmosferă de armonie, devotament și sprijin reciproc în cuplu, chiar dacă tindeți să analizați prea mult sentimentele. Luna Plină în Vărsător aduce un moment de deznodământ emoțional: poți descoperi un secret bine păzit al partenerului sau poți decide să lași în urmă o relație clandestină care îți măcina liniștea.