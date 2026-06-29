Horoscop Pești luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Peşti mai multă creativitate, dorinţă de iubire şi şanse de afirmare prin proiecte personale. Nativii pot clarifica situaţii financiare, pot primi oportunităţi profesionale şi pot închide un capitol emoţional important, legat de trecut, secrete sau vindecare interioară.

Iulie aduce o explozie de creativitate, bucurie de a trăi și o clarificare strictă a valorilor financiare. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, iluziile legate de propria imagine sau proiecțiile false despre controlul pe care îl ai asupra vieții tale se risipesc, aducându-te într-o zonă de autenticitate. Luna Nouă în Rac deschide o poartă către iubire, proiecte artistice și relații armonioase cu copiii, oferindu-ți ocazia de a-ți exprima talentele. Rutina zilnică devine mult mai dinamică spre finalul lunii, când Soarele trece în Leu și îți oferă vitalitate pentru a-ți organiza sarcinile. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, sectorul resurselor tale materiale suferă restricții, cerându-ți o disciplină financiară de fier. Luna Plină în Vărsător aduce un final de ciclu intens legat de izolare, secrete sau procese de vindecare psihică.