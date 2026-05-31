Horoscop Rac luna iunie 2026

Horoscop Rac luna iunie 2026. Prima jumătate a lunii te găsește mai retras, deoarece Luna Nouă se produce în sectorul izolării, al secretelor și al trecutului, cerându-ți să te odihnești și să renunți la tipare toxice.

de Alexandru Păunescu

la 31.05.2026 , 13:33
Schimbarea radicală de ritm are loc odată cu trecerea lui Mercur și trecerea Soarelui chiar în sectorul identității tale. Devii plin de vitalitate, capabil să îți impui voința și să iei decizii majore pentru tine. Totuși, când Mercur începe retrogradarea în sectorul tău personal la finalul lunii, te poți simți confuz, îți poți schimba des opiniile și poți fi înțeles greșit de ceilalți. Trecerea lui Chiron în sectorul prietenilor și al proiectelor colective poate aduce o dezamăgire din partea unui amic apropiat. Luna se încheie cu o energie de împlinire materială datorită tranzitelor planetare importante, dar și cu o confruntare majoră adusă de Luna Plină.

BANI: Trecerea lui Venus, urmată rapid la finalul lunii de trecerea lui Jupiter în sectorul banilor munciți și al posesiunilor materiale, deschide o perioadă de noroc financiar excepțional. Poți primi o propunere de colaborare extrem de avantajoasă, o mărire salarială substanțială sau poți atrage clienți dispuși să plătească generos pentru serviciile tale. În schimb, pe plan contractual, finalul lunii aduce un moment de cotitură: Luna Plină se produce în sectorul parteneriatelor și al asocierilor de afaceri. Acest aspect poate aduce finalizarea unei negocieri dure, semnarea unui contract oficial sau, din contră, ruperea definitivă a unei colaborări care devenise neprofitabilă. Fii atent la detalii în ultimele zile din iunie, deoarece Mercur retrograd în sectorul tău poate genera erori în redactarea documentelor.

DRAGOSTE: Luna Nouă din sectorul lucrurilor ascunse poate scoate la iveală o veche dezamăgire sau un secret care necesită o discuție curajoasă cu partenerul. Momentul culminant al lunii este reprezentat de Luna Plină din sectorul căsătoriei și al relațiilor stabile. Această fază lunară aduce un deznodământ clar: dacă relația ta este solidă, puteți decide să faceți pasul spre logodnă sau mutare comună; dacă legătura este șubredă, acum se poate produce o separare definitivă, dar eliberatoare. Prezența lui Mercur în sectorul tău îți dă ușurință în exprimarea sentimentelor, însă când acesta începe retrogradarea la finalul lunii, riști să devii mult prea defensiv, să interpretezi greșit gesturile partenerului sau să te lași copleșit de o nostalgie neproductivă legată de o fostă iubire.

