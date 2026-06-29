Horoscop Săgetător luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Săgetători transformări importante în plan emoţional, financiar şi relaţional. Nativii pot clarifica situaţii legate de bani comuni, datorii sau colaborări, iar spre finalul lunii capătă mai multă încredere, dorinţă de călătorie şi deschidere către noi perspective.

Iulie este o lună a transformărilor interioare profunde și a clarificării unor chestiuni ce țin de moralitate sau asocieri financiare. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, iluziile romantice exagerate sau proiecțiile nerealiste legate de un proiect creativ încep să se dizolve. Luna Nouă în Rac deschide o poartă către rezolvarea unor crize emoționale intense sau obținerea unui sprijin material comun. Viziunea ta asupra viitorului devine extrem de optimistă spre finalul lunii, când Soarele trece în Leu și îți stimulează dorința de cunoaștere, călătorie și expansiune culturală. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, exprimarea spontană și proiectele personale pot suferi blocaje birocratice. Luna Plină în Vărsător aduce un moment de vizibilitate în planul comunicării, al negocierilor și al relațiilor cu rudele apropiate.