Horoscop Săgetător luna iulie 2026
Horoscop Săgetător luna iulie 2026. Luna aduce pentru Săgetători transformări importante în plan emoţional, financiar şi relaţional. Nativii pot clarifica situaţii legate de bani comuni, datorii sau colaborări, iar spre finalul lunii capătă mai multă încredere, dorinţă de călătorie şi deschidere către noi perspective.
Iulie este o lună a transformărilor interioare profunde și a clarificării unor chestiuni ce țin de moralitate sau asocieri financiare. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, iluziile romantice exagerate sau proiecțiile nerealiste legate de un proiect creativ încep să se dizolve. Luna Nouă în Rac deschide o poartă către rezolvarea unor crize emoționale intense sau obținerea unui sprijin material comun. Viziunea ta asupra viitorului devine extrem de optimistă spre finalul lunii, când Soarele trece în Leu și îți stimulează dorința de cunoaștere, călătorie și expansiune culturală. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, exprimarea spontană și proiectele personale pot suferi blocaje birocratice. Luna Plină în Vărsător aduce un moment de vizibilitate în planul comunicării, al negocierilor și al relațiilor cu rudele apropiate.
- BANI: Sectorul resurselor colective este intens activat în această lună. Luna Nouă în Rac favorizează obținerea unui credit avantajos sau restructurarea unei datorii. Când Mercur încheie retrogradarea în Rac, toate erorile legate de taxe, asigurări, partaje sau moșteniri se rezolvă definitiv, banii blocați în bănci fiind în sfârșit eliberați. Venus trece în Fecioară și aduce o recunoaștere meticuloasă a meritelor tale la locul de muncă, fiind un moment bun pentru a cere o mărire bazată pe rezultate concrete. Soarele în Leu facilitează câștigurile din activități academice, edituri sau turism. Luna Plină în Vărsător marchează finalul unei negocieri dure: semnezi un contract important de livrare sau pui punct unei colaborări locale obositoare, încasând ultimele onorarii.
- DRAGOSTE: Viața intimă este punctul focal al primei jumătăți a lunii. Luna Nouă în Rac aduce o nevoie profundă de contopire emoțională și vulnerabilitate în fața partenerului. Încheierea mișcării retrograde a lui Mercur în Rac dizolvă suspiciunile de infidelitate sau secretele financiare care măcinau încrederea în cuplu. Venus în Fecioară îți cere să aduci mai multă responsabilitate și respect în relație, manifestate prin susținerea ambițiilor profesionale ale celuilalt. Când Soarele trece în Leu, dinamica se destinde, apărând dorința de a planifica o călătorie romantică peste hotare. Luna Plină în Vărsător aduce o discuție tranșantă, în care se clarifică promisiuni nerespectate făcute unor rude, forțându-te să stabilești granițe clare în comunicare.