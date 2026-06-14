Horoscop săptămânal Balanţă 15-19 iunie 2026. Orizonturile tale se lărgesc într-un mod spectaculos prin studiu sau călătorii, dar ești supus unei presiuni uriașe pe axa casei și a carierei profesionale.

Luna Nouă în Gemeni activează sectorul filozofiei de viață, al studiilor superioare și al legăturilor cu străinătatea, evidențiind domeniul explorării mentale și oferindu-ți ocazia de a publica o lucrare sau de a trece un examen dificil. În același timp, Chiron intră în Taur, aducând o conștientizare dureroasă a unei vulnerabilități legate de resursele comune, taxe sau o moștenire nerezolvată. Punctul de maximă tensiune este marcat de opoziția Venus Pluto, tranzit ce generează un conflict major între dorința ta de afirmare socială și cerințele tiranice ale unui membru al familiei.

BANI: Profesional, ești într-o perioadă de oportunități ce vin prin intermediul unor proiecte internaționale sau juridice datorită Lunii Noi în Gemeni. Poți semna o colaborare avantajoasă cu o companie de peste hotare sau poți obține o certificare academică importantă. Totuși, în plan financiar, joi aduce blocaje majore din cauza opoziției dintre Venus, situată în sectorul carierei, și Pluto din zona imobiliară. O tranzacție legată de un sediu de firmă sau de o locuință se poate anula brusc din cauza unor pretenții absurde ale proprietarului. Te poți trezi în situația în care o problemă structurală a casei, cum ar fi o infiltrație gravă, necesită o cheltuială masivă imediată, golindu-ți fondul de rezervă vineri.

DRAGOSTE: În plan sentimental, tensiunile din familie pot afecta direct armonia din cuplu. Opoziția Venus Pluto pune o presiune uriașă pe relația ta; o figură parentală autoritară sau problemele legate de domiciliu pot genera dispute aprinse joi seară între tine și partener. Acesta îți poate reproșa că ești prea rigid sau că permiți rudelor să controleze dinamica voastră privată. Pentru cei singuri, intrarea lui Chiron în Taur aduce o nesiguranță legată de intimitatea sexuală sau frica de a fi trădat. O discuție profundă purtată miercuri, în care decideți să lăsați în urmă orgoliile de familie și să vă concentrați pe spațiul vostru de siguranță, va risipi gheața, oferindu-vă un final de săptămână mult mai liniștit și conectat la realitatea sentimentelor.