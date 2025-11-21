Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Balanţă 24-28 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Balanţă 24-28 noiembrie 2025. Mercur în conjuncție cu Venus în sectorul finanțelor scoate în față o discuție importantă despre ceea ce este cu adevărat al tău: poate o renegociere de rol, o redistribuire a sarcinilor sau o clarificare privind modul în care contribui într-o colaborare.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 19:16
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Balanţă 24-28 noiembrie 2025 - Shutterstock

Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți oferă capacitatea de a lua decizii mature, realiste și bine argumentate. Saturn, odată ieșit din retrogradare, îți oferă structura necesară pentru a organiza lucrurile metodic: poți pune ordine în documente, poți contura o strategie pe următoarele săptămâni sau poți decide să elimini o cheltuială care te destabiliza.

BANI: Mercur conjunct cu Venus favorizează negocierile, semnarea unor acte, discuțiile despre salariu sau stabilirea unor termeni clari în colaborări. Poți primi o ofertă care te onorează sau poți renegocia un tarif în favoarea ta. Trigonul lui Venus cu Saturn aduce stabilitate: dacă ai trecut prin fluctuații sau incertitudini, acum ele se calmează și încep să se contureze rezultate concrete. Jupiter, prin trigon, poate aduce un câștig suplimentar, un bonus, un client nou sau o veste financiară care îți dă încredere.

DRAGOSTE: În plan afectiv, săptămâna este profund legată de stabilitate și claritate. Mercur conjunct cu Venus te ajută să comunici deschis despre nevoile tale emoționale, despre limite și despre așteptări. Saturn finalizează o lecție legată de responsabilitate afectivă, astfel că înțelegi ce anume trebuie ajustat în relație. Cei aflați într-un cuplu pot avea discuții constructive despre bani, casă, planuri comune sau ritmul relației. Cei singuri pot întâlni o persoană cu intenții clare, mature, venită dintr-un mediu profesional sau administrativ.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Balanţă 24-28 noiembrie 2025