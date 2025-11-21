Horoscop săptămânal Balanţă 24-28 noiembrie 2025. Mercur în conjuncție cu Venus în sectorul finanțelor scoate în față o discuție importantă despre ceea ce este cu adevărat al tău: poate o renegociere de rol, o redistribuire a sarcinilor sau o clarificare privind modul în care contribui într-o colaborare.

Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți oferă capacitatea de a lua decizii mature, realiste și bine argumentate. Saturn, odată ieșit din retrogradare, îți oferă structura necesară pentru a organiza lucrurile metodic: poți pune ordine în documente, poți contura o strategie pe următoarele săptămâni sau poți decide să elimini o cheltuială care te destabiliza.

BANI: Mercur conjunct cu Venus favorizează negocierile, semnarea unor acte, discuțiile despre salariu sau stabilirea unor termeni clari în colaborări. Poți primi o ofertă care te onorează sau poți renegocia un tarif în favoarea ta. Trigonul lui Venus cu Saturn aduce stabilitate: dacă ai trecut prin fluctuații sau incertitudini, acum ele se calmează și încep să se contureze rezultate concrete. Jupiter, prin trigon, poate aduce un câștig suplimentar, un bonus, un client nou sau o veste financiară care îți dă încredere.

DRAGOSTE: În plan afectiv, săptămâna este profund legată de stabilitate și claritate. Mercur conjunct cu Venus te ajută să comunici deschis despre nevoile tale emoționale, despre limite și despre așteptări. Saturn finalizează o lecție legată de responsabilitate afectivă, astfel că înțelegi ce anume trebuie ajustat în relație. Cei aflați într-un cuplu pot avea discuții constructive despre bani, casă, planuri comune sau ritmul relației. Cei singuri pot întâlni o persoană cu intenții clare, mature, venită dintr-un mediu profesional sau administrativ.

