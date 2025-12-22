Donald Trump desemnează un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul american

"Jeff înţelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea noastră naţională şi va promova cu tărie interesele ţării noastre pentru siguranţa, securitatea şi supravieţuirea aliaţilor noştri şi, bineînţeles, a lumii", a scris Trump într-o postare pe reţeaua Truth Social.

În urma anunţului, Jeff Landry a spus că este o "onoare" să îl reprezinte pe Donald Trump "în poziţia sa de a face ca Groenlanda să fie parte din SUA".

Ca reacţie, Danemarca îl va convoca pe ambasadorul SUA la Copenhaga.

"Sunt profund indignat de această numire şi de această declaraţie, pe care le consider total inacceptabile", a declarat ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, pentru postul TV2 Danemarca, conform Guardian.

El a adăugat că ministerul său îl va convoca pe ambasadorul SUA în următoarele zile "pentru a obţine explicaţii".

Numirea unui trimis special "confirmă interesul continuu al SUA pentru Groenlanda", declarase anterior Rasmussen, relatează New York Post.

Nu este clar deocamdată dacă Landry, care a devenit guvernator în ianuarie 2024, va trebui să demisioneze din funcţia de guvernator.

Trump a declarat de mai multe ori de-a lungul anilor că Groenlanda, un teritoriu danez care se guvernează în mare parte singur, ar trebui să devină parte a Statelor Unite, invocând motive de securitate şi un interes pentru resursele minerale ale insulei.

Landry a lăudat ideea la începutul acestui an. "Preşedintele Donald J. Trump are perfectă dreptate!", a scris Landry într-o postare din 9 ianuarie pe platforma de socializare X. "Trebuie să ne asigurăm că Groenlanda se alătură Statelor Unite. Grozav pentru ei, grozav pentru noi! Hai să o facem!", a adăugat el.

Groenlanda şi Danemarca au respins în mod constant această idee.

Deşi Statele Unite şi Groenlanda s-au angajat la începutul acestei luni să arate "respect reciproc", ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, a declarat că afirmaţiile SUA despre Groenlanda au creat incertitudine în rândul localnicilor şi a subliniat nevoia de a vorbi deschis cu Statele Unite.

"Ţara noastră şi Statele Unite au cooperat timp de 80 de ani pe baza unor interese comune. Este nevoie să se restabilească încrederea, astfel încât să putem continua o bună cooperare", a declarat Motzfeldt pe 8 decembrie, conform cotidianului local Sermitsiaq.

