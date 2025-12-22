Planul roşu a fost activat în judeţul Sibiu după ce un microbuz plin cu copii a intrat în zidul unei case. Zece oameni, dintre care şapte minori au fost răniţi şi transportaţi la spital.

Din fericire, nu vorbim despre leziuni grave, doar despre traumatisme ușoare. De altfel, din informațiile de la fața locului, toate victimele s-au autoevacuat, așa cum spun pompierii militari, au putut părăsi singure microbuzul, care s-a izbit de zidul acelei case.

Printre victime sunt șapte minori cu vârste între 5 și 10 ani și despre trei adulți cu vârste de 28, 36 și 61 de ani. Toți au ajuns la unități spitalicești din județul Sibiu și primesc îngrijirile necesare. Accidentul s-a petrecut pe drumul național 14 în zona localității Brăteiu, din județul Sibiu.

Imediat după primele informații de la fața locului, cele venite din apelurile de urgență, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Sibiu, s-a activat Planul Roșu de intervenție și au fost mobilizate toate resursele pentru salvarea victimelor.

