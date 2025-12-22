Antena Meniu Search
Au fost momente de panică luni dimineaţă după ce o explozie puternică urmată de un incendiu a avut loc într-un bloc din Focşani. Mai mulţi locatari au fost evacuaţi, iar unii au suferit atacuri de panică. În urma deflagraţiei două femei au ajuns la spital, una dintre ele cu arsuri grave.

de Angela Bertea

la 22.12.2025 , 13:42

Explozia a avut loc într-un bloc de garsoniere. La fața locului au ajuns de urgență mai multe forțe de intervenție. Acestea au acționat pentru stingerea incendiului, dar și pentru evacuarea a 12 persoane.

Două persoane au ajuns la spital în urma exploziei urmată de incendiu. O femeie în vârstă de 72 de ani cu atac de panică, iar alta în vârstă de 52 de ani a suferit mai multe arsuri grave pe aproximativ 70% din suprafața corporală. Aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale și se află sub atenta monitorizare a medicilor. Alte două persoane au suferit atacuri de panică, însă acestea au refuzat transportul la spital.

Ancheta este în plină desfășurare. A fost sigilată butelia din locuința unde ar fi avut loc explozia. Cel mai probabil se va face și o expertiză.

Polițiștii continuă cercetările și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat totul și care au fost cauzele care au dus la această tragedie.

Angela Bertea
Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

