Horoscop săptămânal Berbec 21-25 septembrie 2026. Odată ce Soarele intră în Balanță, atenția ta este atrasă către acorduri oficiale, colaborări și parteneriate de viață. În prima parte a intervalului, aspectul format prin Mercur sextil Jupiter îți oferă un discurs convingător, entuziasm creativ și dorința de a împărtăși idei generoase cu cei apropiați.

Totuși, mijlocul săptămânii cere prudență sporită, deoarece se formează aspectul Soare opoziție Neptun, care poate aduce momente de confuzie cu privire la propria imagine sau tendința de a te lăsa amăgit de promisiunile altora. Din fericire, aspectul Soare trigon Pluto îți conferă o forță interioară remarcabilă, ajutându-te să te sprijini pe aliați puternici și să transformi orice neclaritate într-o victorie personală.

BANI: Aspectul Mercur sextil Jupiter îți facilitează negocieri profitabile și idei inspirate pentru promovarea unor activități independente. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun te avertizează să nu semnezi acorduri înainte de a citi cu atenție fiecare rând scris mărunt, deoarece există riscul unor clauze ambigue sau al unor evaluări nerealiste ale profitului. Pe de altă parte, influența pozitivă manifestată prin Soare trigon Pluto îți aduce sprijinul discret, dar hotărâtor, al unui grup influent ori al unui protector cu greutate în mediul tău profesional, securizându-ți veniturile.

DRAGOSTE: Intrarea Soarelui în Balanță pune reflectorul pe armonia în doi, iar conversațiile deschise sunt susținute de aspectul Mercur sextil Jupiter. Cu toate acestea, din cauza aspectului Soare opoziție Neptun, poți fi tentat să proiectezi calități imaginare asupra partenerului sau să te simți dezamăgit de un gest minor interpretat greșit. Nu te refugia în reproșuri nespuse. Grație configurării Soare trigon Pluto, ai capacitatea de a rezolva tensiunile printr-o discuție profundă, care elimină nesiguranțele și cimentează încrederea reciprocă pe o bază sinceră și curată.