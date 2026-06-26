Horoscop săptămânal Berbec 29 iunie - 3 iulie 2026. Atmosfera acestei perioade aduce o nevoie acută de structură și clarificare în viața ta publică și socială. Tensiunile acumulate în ultima vreme te obligă să iei decizii radicale legate de statutul tău, fiind presat să renunți la asocierile care nu îți mai aduc beneficii reale.

Simți o dorință intensă de expansiune personală, de a te exprima liber și de a ieși în evidență prin creativitate și curaj, însă acțiunile tale pot deveni imprevizibile din cauza unor impulsuri de moment care destabilizează comunicarea cu cei din jur. Discuțiile devin aprinse, ideile îți vin cu o viteză uluitoare și riști să provoci conflicte din cauza unor declarații sau a unor decizii luate în grabă în timpul unor deplasări.

BANI: Luna Plină în Capricorn produce finalizări majore în carieră. Poți primi o veste oficială legată de încheierea unui contract de muncă sau, din contră, finalizezi un proiect de anvergură care îți aduce recunoaștere din partea superiorilor. Jupiter intră în Leu și îți deschide apetitul pentru speculații financiare, investiții îndrăznețe în hobby-uri sau în proiecte artistice. Marte conjuncție Uranus în Gemeni afectează sectorul negocierilor. Te poți trezi în mijlocul unei dispute aprinse cu un partener de afaceri din cauza unei clauze modificate brusc. Semnezi acte în mod neașteptat sau achiziționezi un echipament electronic de comunicare fără să te mai gândești la bugetul alocat.

DRAGOSTE: Relațiile de cuplu sunt marcate de o nevoie profundă de validare și de dramatism. Îți dorești să fii în centrul atenției partenerului, să organizezi ieșiri romantice spectaculoase și să readuci pasiunea în viața intimă. Totuși, Luna Plină în Capricorn scoate la iveală obligații de familie sau presiuni din partea părinților care îți limitează timpul petrecut cu persoana iubită. Marte conjuncție Uranus în Gemeni poate genera certuri spontane în mașină sau în timpul unei plimbări, pornite de la cuvinte aruncate la întâmplare. Dacă ești singur, un schimb de mesaje plin de scântei pe o rețea de socializare se poate transforma instantaneu într-o întâlnire pasională.