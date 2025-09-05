Horoscop săptămânal Berbec 8-12 septembrie 2025. Conjuncția Soare-Mercur în Fecioară activează rutina, sănătatea și organizarea zilnică. Poți rezolva dosare sau situații birocratice amânate, cum ar fi acte la serviciu sau programări medicale.

Este un moment bun să îți verifici analizele ori să îți reorganizezi programul astfel încât să câștigi eficiență. Sextilul Soare-Jupiter aduce sprijin prin familie sau printr-o persoană mai experimentată care îți dă o soluție practică la o problemă.

Bani: Pe plan financiar, Mercur în Fecioară aduce claritate în cheltuieli și în planurile profesionale. Poți renegocia un contract de muncă, stabilind detalii mai avantajoase pentru tine, sau poți primi o veste bună legată de plata unei sume întârziate. Sextilul cu Jupiter arată că cineva din familie sau un prieten apropiat te poate sprijini, fie cu un sfat concret, fie cu o recomandare profesională. Atenție însă la detalii: verifică toate clauzele și nu lăsa loc de interpretări.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de program, de organizarea casei sau de împărțirea responsabilităților. Conjuncția Soare-Mercur favorizează clarificările: este momentul să spui lucrurilor pe nume și să găsiți soluții. Jupiter sprijină stabilitatea, ceea ce înseamnă că o discuție tensionată poate fi transformată într-o oportunitate de consolidare a relației. Dacă ești singur, o persoană din anturajul apropiat, poate coleg sau prieten de familie îți poate atrage atenția.

