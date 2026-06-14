Horoscop săptămânal Capricorn 15-19 iunie 2026. Săptămâna aceasta te provoacă să găsești un echilibru între organizarea minuțioasă a muncii de zi cu zi și intensitatea transformărilor din viața ta de cuplu.

Luna Nouă în Gemeni activează sectorul serviciului, al sarcinilor administrative și al sănătății, evidențiind domeniul rutinei cotidiene și oferindu-ți șansa de a implementa un soft modern care să îți scurteze timpul de lucru. În același timp, Chiron intră în Taur, aducând o vulnerabilitate legată de creativitate sau de relația cu copiii. Marea încercare vine de la opoziția Venus Pluto, tranzit de o forță colosală ce are loc chiar pe axa identității tale și a parteneriatelor oficiale, punându-te în fața unei confruntări directe cu cel de lângă tine.

BANI: Financiar și profesional, ești într-o fază de restructurare totală. Luna Nouă în Gemeni îți aduce o sarcină de lucru nouă vineri, care îți va asigura o stabilitate materială prin efort repetitiv, dar fii pregătit pentru tensiuni contractuale majore joi. Opoziția Venus Pluto, cu Pluto aflat chiar în casa identității tale, indică riscul ruperii unui contract de colaborare din cauza atitudinii tale rigide sau a pretențiilor absurde ale unui client important. Poți fi nevoit să refaci un raport contabil complex sub presiunea timpului pentru a nu pierde un comision. Banii vin prin eficiență tehnologică și prin respectarea strictă a birocrației de birou, evitând orice formă de speculație riscantă vineri.

DRAGOSTE: Domeniul relațiilor oficiale și al căsătoriei este cel mai încercat punct al hărții tale în acest interval. Opoziția dintre Venus, situată în zona partenerului, și Pluto din semnul tău declanșează joi o bătălie feroce de orgolii în cuplu. Partenerul te poate simți incredibil de rece, dominator și obsedat de control, ripostând cu o agresivitate emoțională ce te va răni profund. Măștile diplomației cad, lăsând la vedere nemulțumiri vechi legate de independența fiecăruia. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva care îți trezește pasiuni intense, dar legătura va începe cu lupte de putere obositoare. O discuție sinceră purtată vineri seară, în care accepți să renunți la dorința de a avea mereu dreptate, va topi gheața, salvând cuplul.