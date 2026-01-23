Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Capricorn 26-30 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Capricorn 26-30 ianuarie 2026. Pentru tine, perioada aduce o recalibrare profundă a valorilor personale. Tot ce ține de stabilitate, siguranță și control devine prioritar.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 13:05
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Capricorn 26-30 ianuarie 2026 - Shutterstock

Conjuncția Marte-Pluto activează dorința de a construi ceva solid, dar și tendința de a deveni rigid sau posesiv în anumite situații. Neptun mutat în Berbec poate crea confuzie între ce vrei cu adevărat și ce faci din obligație. Este o săptămână în care ești forțat să alegi între confort și autenticitate.

BANI: Poți lua decizii majore legate de buget, economii, investiții sau surse de venit. Există șanse de creștere financiară prin asumarea unor responsabilități suplimentare sau printr-o poziție mai bine definită într-un proiect. Totodată, pot apărea cheltuieli legate de locuință, familie sau siguranță personală. Evită conflictele de putere legate de bani și nu încerca să controlezi totul. Banii vin prin disciplină, nu prin forțare.

DRAGOSTE: În relații, lucrurile devin serioase și concrete. Dacă ești într-un cuplu, apar discuții despre stabilitate, responsabilități comune sau planuri clare. Poți simți nevoia de mai multă siguranță emoțională, dar și de control. Este important să nu transformi dragostea într-o negociere rece. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva matur, stabil, dar există riscul să pui bariere prea devreme. Deschiderea emoțională este cheia acestei perioade.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Capricorn 26-30 ianuarie 2026