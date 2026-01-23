Horoscop săptămânal Capricorn 26-30 ianuarie 2026. Pentru tine, perioada aduce o recalibrare profundă a valorilor personale. Tot ce ține de stabilitate, siguranță și control devine prioritar.

Conjuncția Marte-Pluto activează dorința de a construi ceva solid, dar și tendința de a deveni rigid sau posesiv în anumite situații. Neptun mutat în Berbec poate crea confuzie între ce vrei cu adevărat și ce faci din obligație. Este o săptămână în care ești forțat să alegi între confort și autenticitate.

BANI: Poți lua decizii majore legate de buget, economii, investiții sau surse de venit. Există șanse de creștere financiară prin asumarea unor responsabilități suplimentare sau printr-o poziție mai bine definită într-un proiect. Totodată, pot apărea cheltuieli legate de locuință, familie sau siguranță personală. Evită conflictele de putere legate de bani și nu încerca să controlezi totul. Banii vin prin disciplină, nu prin forțare.

DRAGOSTE: În relații, lucrurile devin serioase și concrete. Dacă ești într-un cuplu, apar discuții despre stabilitate, responsabilități comune sau planuri clare. Poți simți nevoia de mai multă siguranță emoțională, dar și de control. Este important să nu transformi dragostea într-o negociere rece. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva matur, stabil, dar există riscul să pui bariere prea devreme. Deschiderea emoțională este cheia acestei perioade.

