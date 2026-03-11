În acest an, Ministerul Apărării Naționale a scos la concurs 816 locuri în cele 5 colegii naționale militare, atât pentru fete, cât și pentru băieți. Învățământul în liceele militare este gratuit și are specializarea matematică-informatică, cu predare intensivă în limba engleză.

Cei care au terminat deja liceul pot opta pentru școli postliceale de formare a subofițerilor și maiștrilor militari, unde sunt 1300 de locuri. Se pot înscrie elevii aflați în ultimul an de liceu și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat și vârsta de cel mult 30 de ani.

Noutatea din acest an o reprezintă cele 13 locuri de studenți militari scoase la concurs de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Construcții. De asemenea, și UMF Cluj a scos în acest an 10 locuri la medicină militară.

Modul de admitere și toate detaliile legate de condiții, spun cei de la centrul de recrutare, se găsesc pe site-ul mapn.ro.

