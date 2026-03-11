Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video MApN a dat start la înscrieri: locurile disponibile şi condițiile de admitere în colegiile militare

MAPN a dat startul înscrierilor pentru admiterea în colegiile naționale militare.

de Alex Prunean

la 11.03.2026 , 07:43

În acest an, Ministerul Apărării Naționale a scos la concurs 816 locuri în cele 5 colegii naționale militare, atât pentru fete, cât și pentru băieți. Învățământul în liceele militare este gratuit și are specializarea matematică-informatică, cu predare intensivă în limba engleză.

Cei care au terminat deja liceul pot opta pentru școli postliceale de formare a subofițerilor și maiștrilor militari, unde sunt 1300 de locuri. Se pot înscrie elevii aflați în ultimul an de liceu și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat și vârsta de cel mult 30 de ani.

Noutatea din acest an o reprezintă cele 13 locuri de studenți militari scoase la concurs de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Construcții. De asemenea, și UMF Cluj a scos în acest an 10 locuri la medicină militară.

Articolul continuă după reclamă

Modul de admitere și toate detaliile legate de condiții, spun cei de la centrul de recrutare, se găsesc pe site-ul mapn.ro.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

militari mapn admitere colegiu militar
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat. După un an nu s-a demarat nicio lucrare
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat. După un an nu s-a demarat nicio lucrare
Rusia a găsit cea mai sigură rută de transport către Iran după ce strâmtoarea Ormuz a fost blocată și a reluat exportul de cereale
Rusia a găsit cea mai sigură rută de transport către Iran după ce strâmtoarea Ormuz a fost blocată și a reluat exportul de cereale
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Educaţie » MApN a dat start la înscrieri: locurile disponibile şi condițiile de admitere în colegiile militare