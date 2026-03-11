Ungaria intervine din nou pe piața carburanților. Guvernul a decis plafonarea prețurilor la benzină și motorină. Pentru maghiari, atât motorina, cât şi benzina rămân în jurul a 600 de forinţi. În banii noştri, sub 8 lei pe litru. Pentru moment, Ungaria devine a doua țară din Uniunea Europeană care recurge la această soluție pentru carburanți, după Croația. La noi, Executivul analizează mai multe scenarii pentru a păstra prețul combustibilului sub 10 lei pe litru.

Printre variantele discutate în coaliția de guvernare se numără reducerea temporară a accizei, acordarea unui sprijin pentru transportatori și agricultori sau diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol.

"Cele mai mici cote ale accizei la carburanți din întreaga Uniune Europeană sunt în Ungaria și Bulgaria, 330 de euro, comparativ cu România, unde avem 600 de euro la tona de carburant", a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.

Ieri, când efectele creşterii s-au resimţit puternic la pompă, benzina se vindea în Oradea cu peste 8 lei şi 30 de bani pe litru, în timp ce motorina trecea de 8 lei şi 70 de bani.

Ce măsuri a luat liderul de la Budapesta

Peste graniţă, însă, lucrurile stau diferit. Guvernul condus de Viktor Orbán a luat măsuri după explozia cotațiilor petrolului.

"Am decis să protejăm familiile maghiare, antreprenorii maghiari şi fermierii maghiari. Vom introduce un preţ plafonat atât pentru benzină, cât şi pentru motorină", a spus premierul Ungariei, Viktor Orbán.

Preţul este însă plafonat doar pentru maghiari. Chiar şi aşa, tot am fi mai câştigaţi dacă am alege să facem plinul de la vecinii din Vest.

"Fiind 30-40 de lei la un plin, se economiseşte. [...] Poate fi considerat ca o campanie electorală, […] cred că mai degrabă este o măsură de protecţie socială", a spus un şofer român.

Pentru maghiari, atât motorina, cât şi benzina rămân în jurul a 600 de forinţi, adică sub 8 lei pe litru.

"Cred că e o idee foarte bună, pentru că preţurile au crescut mult şi era nevoie de asta", a spus un şofer maghiar.

Nu este prima intervenție de acest tip. Între noiembrie 2021 și iunie 2022, Ungaria a aplicat aceeași rețetă pentru a reduce presiunea inflației. În acea perioadă, țara a devenit una dintre cele mai ieftine destinații pentru alimentare din regiune.

