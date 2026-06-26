Horoscop săptămânal Capricorn 29 iunie - 3 iulie 2026. Treci printr-un proces profund de transformare interioară, regenerare psihică și reevaluare a resurselor pe care le împarți cu ceilalți.

Te simți atras de mistere, investigații sau rezolvarea unor secrete financiare complexe. În același timp, prezența unui eveniment major în propriul tău semn te forțează să pui punct unui comportament rigid și să te pui pe tine pe primul loc, chiar dacă asta îi deranjează pe ceilalți. La locul de muncă și în rutina zilnică, atmosfera devine complet haotică și electrizantă. Apar defecțiuni tehnice majore, demisii în lanț ale colegilor sau sarcini urgente care îți distrug complet programul stabilit.

BANI: Luna Plină în Capricorn te plasează în centrul atenției, fiind momentul în care îți schimbi imaginea profesională sau demisionezi pentru a-ți deschide propria afacere. Jupiter intră în Leu și îți activează sectorul banilor obținuți prin terți, aducând oportunități excelente de a obține un credit bancar avantajos, o refinanțare, o bursă sau o sponsorizare masivă. Pe de altă parte, Marte conjuncție Uranus în Gemeni aduce evenimente neprevăzute la serviciu: se strică serverele companiei, un proiect este anulat brusc, sau ești obligat să înlocuiești un coleg care s-a îmbolnăvit subit, muncind peste program.

DRAGOSTE: Relațiile tale de iubire trec printr-o fază de intensitate maximă. Luna Plină în Capricorn te face să fii foarte tranșant: nu mai accepți compromisuri și îi ceri partenerului să te respecte. Jupiter în Leu sporește pasiunea și dorința de contopire, dar aduce și discuții despre gestionarea banilor deținuți la comun sau a cheltuielilor pentru plăceri. Marte conjuncție Uranus în Gemeni poate provoca o ceartă spontană cu partenerul din cauza stresului acumulat la muncă. Dacă ești singur, o aventură pasională se poate înfiripa rapid cu un coleg de serviciu sau în timp ce ești la o consultație medicală de rutină.