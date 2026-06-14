Horoscop săptămânal Fecioară 15-19 iunie 2026. Săptămâna aceasta aduce un moment de apogeu în cariera ta, dar te provoacă să gestionezi crize intense în planul relațiilor de prietenie și al proiectelor creative.

Luna Nouă în Gemeni se perfectează în cel mai înalt punct al hărții tale, evidențiind domeniul realizării profesionale și al statutului social, oferindu-ți ocazia ideală de a schimba funcția sau de a lansa un nou produs. În același timp, Chiron intră în Taur, aducând o vulnerabilitate legată de studii sau de un proces juridic ce îți blochează expansiunea mentală. Marea încercare vine de la opoziția Venus Pluto de la sfârșitul săptămânii, tranzit ce pune în conflict direct viața ta sentimentală cu cererile posesive ale unui grup de prieteni.

BANI: Domeniul profesional este motorul tău financiar acum, aducând oportunități clare de avansare ierarhică datorită Lunii Noi în Gemeni. Poți primi o ofertă oficială de contract de la o companie multinațională sau poți fi numit coordonator într-un proiect de imagine publică. Totuși, în plan material, joi este o zi a cheltuielilor neprevăzute și riscante. Opoziția Venus Pluto din sectorul proiectelor creative și al divertismentului te avertizează să nu investești sume mari într-un hobby sau în acțiuni volatile, deoarece o persoană influentă dintr-o asociație te poate induce în eroare. Există riscul unei dispute financiare cu un partener de afaceri din cauza distribuirii neclare a profiturilor, forțându-te să recurgi la verificări contabile stricte vineri după-amiază.

DRAGOSTE: Viața ta amoroasă este un veritabil vulcan de pasiune, dar care se lovește de gelozii și manipulări venite din anturaj. Opoziția dintre Venus și Pluto activează sectorul iubirii și al grupurilor sociale, generând o situație tensionată în care un prieten se amestecă în viața ta intimă, provocând dispute dure între tine și persoana iubită. Partenerul se poate simți controlat sau judecat de cercul tău de cunoștințe. Dacă ești singur, joi poți trăi o dragoste fulgerătoare pentru cineva întâlnit la un eveniment social, dar atracția va avea o componentă obsesivă ce te poate speria. O discuție onestă purtată vineri seară, în care stabiliți o barieră de confidențialitate în fața bârfele celor din jur, va readuce armonia în cuplu, protejând conexiunea voastră afectivă.