Horoscop săptămânal Gemeni 15-19 iunie 2026. Săptămâna aceasta ești protagonistul principal al cerului, experimentând o relansare personală dar și o reevaluare a convingerilor tale cele mai adânci.

Luna Nouă se perfectează chiar în semnul tău, în prima casă, evidențiind domeniul imaginii de sine și oferindu-ți o energie uriașă pentru a începe proiecte individuale de anvergură sau pentru a-ți schimba radical stilul de viață. În același timp, Chiron intră în Taur, activând zona subconștientului, a izolării și a secretelor, ceea ce îți poate aduce insomnii sau scoaterea la lumină a unor regrete din trecut. Opoziția dintre Venus și Pluto generează o tensiune majoră în plan material, punând în conflict direct veniturile tale obținute prin efort propriu cu resursele pe care le împarți cu instituțiile bancare sau cu partenerii de afaceri.

BANI: Opoziția Venus Pluto blochează sectorul banilor munciți, putând să te confrunți cu o notificare urgentă de plată de la fisc, cu o dobândă majorată neașteptat la un credit sau cu o dispută aprinsă legată de o moștenire ori de un partaj de bunuri. Profesional, Luna Nouă în semnul tău îți dă curajul de a prezenta o strategie inovatoare în fața investitorilor, dar fii foarte atent joi la detaliile ascunse din contracte. Un asociat de afaceri străin sau o instituție juridică îți poate impune clauze restrictive care îți limitează profitul imediat. Păstrează evidența clară a cheltuielilor și nu face investiții speculative vineri, deoarece riscul de pierdere materială este uriaș.

DRAGOSTE: Viața ta afectivă este marcată de treceri bruște de la dorința de afirmare individuală la frici profunde legate de abandon. Luna Nouă în zodia ta te face extrem de magnetic, atrăgând privirile celor din jur, însă intrarea lui Chiron în sectorul secretelor te poate împinge spre o idilă clandestină sau spre atașamente toxice din trecut. În cuplurile existente, joi seară pot apărea discuții dure din cauza banilor comuni sau a posesivității partenerului. Acesta te poate simți distrat sau controlor în egală măsură. Dacă ești singur, evită să îți mărturisești sentimentele vineri sub aspectul tensionat al lui Pluto, deoarece te poți lovi de un refuz rece sau de o manipulare emoțională. O seară petrecută în liniște, reflectând la propriile nevoi, îți va reda echilibrul.