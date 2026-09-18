Horoscop săptămânal Gemeni 21-25 septembrie 2026. Soarele intră în Balanță și îți activează pofta de viață, creativitatea și dorința de a te implica în activități recreative. Mintea ta funcționează cu o agilitate sclipitoare grație aspectului Mercur sextil Jupiter, facilitând drumuri scurte plăcute, discuții memorabile și schimburi de idei avantajoase.

Totuși, trebuie să fii atent la aspectul Soare opoziție Neptun, care poate aduce o dezamăgire venită din partea unui grup social sau iluzii legate de intențiile unor prieteni. Din fericire, aspectul Soare trigon Pluto îți oferă o profunzime intelectuală remarcabilă, ajutându-te să înțelegi motivațiile ascunse ale celorlalți și să rămâi ancorat în realitate.

BANI: În plan financiar, creativitatea ta devine o sursă importantă de soluții practice. Aspectul Mercur sextil Jupiter îți deschide uși pentru a negocia contracte comerciale locale sau pentru a valorifica un talent personal prin prezentări atractive. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun te avertizează să nu investești fonduri în inițiative colective promovate agresiv de cunoștințe, deoarece există riscul unor cheltuieli nejustificate sau al unor estimări false. Bazează-te pe forța aspectului Soare trigon Pluto, care favorizează demersurile legate de studii, acte juridice sau parteneriate cu oameni de peste hotare, garantându-ți rezultate solide.

DRAGOSTE: Viața amoroasă se află sub auspicii favorabile, dar solicită atenție la detalii. Intrarea Soarelui în Balanță sporește magnetismul tău romantic, iar conversațiile pline de farmec susținute de Mercur sextil Jupiter te fac irezistibil. Dacă ești celibatar, poți cunoaște o persoană interesantă, însă aspectul Soare opoziție Neptun îți cere să nu idealizezi noul flirt înainte de a vedea faptele concrete. În cuplurile deja consolidate, aspectul Soare trigon Pluto aduce o pasiune profundă și dorința de a împărtăși convingeri comune de viață, transformând momentele în doi într-o experiență intensă și matură.