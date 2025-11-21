Horoscop săptămânal Gemeni 24-28 noiembrie 2025

Poți discuta cu un coleg despre o schimbare de program, poți primi propunerea de a prelua un proiect sau poți finaliza ceva ce părea blocat. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter aduc stabilitate profesională: o structură clară, un plan eficient sau o confirmare de la o persoană cu autoritate. Saturn își încheie retrogradarea și îți oferă încrederea de a-ți consolida statutul profesional.

BANI: Poți renegocia termenii unui contract sau poți primi un bonus, o plată întârziată sau o oportunitate în zona muncii. Mercur conjunct cu Venus favorizează avantajele obținute prin diplomație și negociere. Trigonul cu Saturn arată că o discuție despre salariu sau responsabilități poate ajunge la un rezultat echilibrat. Jupiter poate deschide o ușă profesională ce aduce un câștig suplimentar. Ai ocazia să stabilizezi un plan financiar început recent.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus aduce deschidere și comunicare atentă în relații. Dacă ai avut tensiuni legate de timp sau rutine diferite, acum poți corecta ușor lucrurile. Saturn îți oferă maturitate emoțională, iar Jupiter aduce bunăvoință și apropiere. Cei singuri pot cunoaște pe cineva prin mediul de lucru sau într-un context practic. Cei aflați într-o relație pot discuta despre echilibrul zilnic, despre împărțirea sarcinilor și despre nevoile fiecăruia, ajungând la o soluție calmă și eficientă.

