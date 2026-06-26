Horoscop săptămânal Gemeni 29 iunie - 3 iulie 2026

Horoscop săptămânal Berbec 29 iunie - 3 iulie 2026. Te afli în centrul unei adevărate explozii de energie personală și dinamism, dar intensitatea cu care trăiești această perioadă te poate epuiza dacă nu ești atent.

Se încheie o etapă legată de o moștenire, un credit sau o împărțire de bunuri, forțându-te să devii complet independent din punct de vedere material. În paralel, capacitatea ta de comunicare crește, ești dornic să înveți lucruri noi, să scrii, să vorbești în public și să acumulezi informații. Totuși, prezența unor impulsuri electrice în propriul tău comportament te face predispus la gesturi radicale, decizii luate pe moment și un comportament rebel care îi va lăsa mască pe cei din jur.

BANI: Luna Plină în Capricorn marchează achitarea definitivă a unei datorii, închiderea unui cont bancar sau primirea unei sume de bani în urma unui proces de succesiune. Scapi de o povară financiară care te apăsa. Jupiter intră în Leu și îți maximizează profiturile din activități legate de comerț, scris, cursuri sau transport. Poți semna un contract foarte avantajos pentru livrarea unor servicii intelectuale. Marte conjuncție Uranus în Gemeni se petrece chiar în sectorul identității tale, ceea ce înseamnă că poți demisiona brusc de la un loc de muncă opresiv pentru a începe o activitate pe cont propriu, revoluționându-ți complet stilul de lucru.

DRAGOSTE: În plan sentimental, atmosfera este una incendiară. Luna Plină în Capricorn scoate la lumină secrete intime sau frici legate de abandon, provocând o criză de sinceritate în cuplu. Partenerul poate fi surprins de transformarea ta radicală, deoarece Marte conjuncție Uranus în Gemeni te determină să nu mai accepți niciun fel de compromis sau control. Dacă ești într-o relație toxică, acum este momentul în care pui punct fără să te mai uiți înapoi. Dacă ești singur, magnetismul tău este la cote maxime, iar o simplă privire schimbată la o benzinărie sau într-o stație de autobuz poate declanșa o aventură romantică imprevizibilă.