Horoscop săptămânal Leu 1-5 iunie 2026. Mercur intră în Rac și îți activează sectorul izolării, al secretelor și al proceselor subconștiente, determinându-te să cauți mai degrabă liniștea și să eviți agitația publică.

În acest interval, aspectul de Mercur careu Neptun poate genera momente de anxietate, confuzie legată de datorii mai vechi sau o oboseală fizică accentuată cauzată de somnul agitat. Din fericire, aspectul de Soare sextil Saturn vine ca un scut de protecție, oferindu-ți o claritate deosebită în gestionarea unor secrete sau a unor parteneriate discrete. Vei găsi resursele interioare necesare pentru a pune capăt unei stări de incertitudine, vei obține un răspuns clar legat de o problemă de sănătate și vei reuși să organizezi eficient anumite activități din culise care vor ieși la lumină în mod favorabil în curând.

BANI: Din punct de vedere financiar, aspectul de Soare sextil Saturn îți aduce o rezolvare concretă, cum ar fi stingerea unei datorii mai vechi printr-o reeșalonare avantajoasă sau obținerea unui sprijin financiar discret din partea unui partener de încredere. Profesional, este o perioadă excelentă pentru a lucra la un proiect de cercetare sau pentru a pune la punct detaliile unei strategii de afaceri. Totuși, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, trebuie să fii extrem de atent la contabilitate sau la plățile online. Există riscul unor erori bancare, al pierderii unor parole de acces la conturi sau al unor escrocherii financiare subtile. Nu semna documente ce implică partajarea unor bunuri materiale fără verificarea unui avocat.

DRAGOSTE: Intrarea lui Mercur în Rac te determină să analizezi în tăcere comportamentul partenerului și să cauți o conexiune spirituală profundă. Totuși, aspectul de Mercur careu Neptun poate aduce suspiciuni nefondate, gelozii sau neînțelegeri legate de secrete nespuse, existând riscul să ascunzi anumite nemulțumiri de teama unui conflict. Salvarea relației vine din influența stabilă a aspectului Soare sextil Saturn, care favorizează discuțiile mature și asumarea unor angajamente clare în cuplu. Dacă treci printr-un moment de confuzie, o discuție deschisă în care stabiliți reguli ferme privind respectarea spațiului privat al celuilalt va risipi orice nor de neîncredere, transformând vulnerabilitatea într-o oportunitate de consolidare emoțională prin respect și maturitate.

