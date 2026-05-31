Horoscop săptămânal Taur 1-5 iunie 2026. Momentul în care Mercur intră în Rac marchează o deschidere totală către comunicare, studiu practic și rezolvarea unor chestiuni birocratice stringente, devenind mult mai receptiv la mesajele primite.

Cu toate acestea, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, riști să te confrunți cu blocaje informaționale, zvonuri false în cercul de cunoștințe sau cu situații neplăcute în care primești instrucțiuni greșite pentru utilizarea unui aparat proaspăt cumpărat. Din fericire, restul zilelor sunt susținute de un aspect de Soare sextil Saturn, care aduce o clarificare excelentă prin intermediul unor sfaturi venite de la prieteni loiali sau mentori cu experiență. Acest parcurs te ajută să îți organizezi agenda zilnică cu mare rigoare și să selectezi doar acele proiecte intelectuale care au o finalitate utilă și sigură.

BANI: Aspectul de Soare sextil Saturn aduce un succes concret, materializat prin semnarea unui contract ferm de colaborare cu un client important, după negocieri riguroase care s-au întins pe mai multe zile. De asemenea, poți primi o confirmare scrisă privind o primă de merit sau vânzarea unui bun de valoare prin intermediul unui anunț public. Totuși, fii extrem de atent la mijlocul săptămânii din cauza aspectului Mercur careu Neptun, deoarece există pericolul să fii păgubit într-o tranzacție online sau să cumperi un bilet de transport pentru o destinație greșită din cauza neatenției la detalii. Verifică de două ori extrasele de cont și evită să împrumuți bani unor amici care îți prezintă planuri de îmbogățire rapidă, dar complet nerealiste.

DRAGOSTE: Faptul că Mercur intră în Rac te îndeamnă să îți exprimi sentimentele mai des, trimițând mesaje calde partenerului sau planificând o plimbare scurtă într-un loc cu semnificație specială pentru voi doi. Însă, aspectul de Mercur careu Neptun poate aduce mici furtuni emoționale cauzate de secrete sau de promisiuni făcute în vânt, cum ar fi momentele în care partenerul îți ascunde o cheltuială personală sau evită un răspuns clar legat de un plan comun. Din fericire, influența constructivă de Soare sextil Saturn îți oferă maturitatea de a gestiona criza, determinându-te să porți o discuție serioasă, la sfârșitul zilei, în care stabiliți reguli clare de respect reciproc și de transparență totală, consolidând legătura prin maturitate și responsabilitate.

