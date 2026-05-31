Reuters: SUA ar putea reduce sprijinul militar pentru NATO din iunie. Europa, forţată să acopere golul

Statele Unite plănuiesc să reducă semnificativ contribuţiile militare puse la dispoziţia aliaţilor europeni în cazul unei crize, inclusiv avioane de luptă, nave de război şi aeronave de realimentare în aer, potrivit unei relatări publicate de revista germană Spiegel şi citate de Reuters. Decizia vine într-un moment de tensiuni tot mai mari în interiorul NATO, pe fondul criticilor repetate ale administraţiei Trump la adresa statelor europene.

Alianţa Nord-Atlantică trece printr-o perioadă de presiune fără precedent, în condiţiile în care unele state europene se tem că Washingtonul ar putea merge chiar până la o retragere completă.

Donald Trump a criticat dur aliaţii europeni pentru faptul că nu cheltuie suficient pentru apărare şi a retras mii de militari americani din Germania. Tensiunile transatlantice au fost amplificate şi de ambiţia liderului american de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, dar şi de a susţine războiul împotriva Iranului.

Trump a pus sub semnul întrebării angajamentul SUA faţă de NATO

Preşedintele american a criticat, de asemenea, statele europene pentru lipsa de sprijin în redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru transportul maritim, în contextul războiului cu Iranul.

Trump a spus că ia în calcul retragerea Statelor Unite din NATO şi a pus sub semnul întrebării dacă Washingtonul este obligat să respecte pactul de apărare colectivă al alianţei.

Potrivit Spiegel, un emisar al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, le-a prezentat planul unor oficiali de rang înalt din statele membre NATO, la sediul alianţei din Bruxelles, la sfârşitul săptămânii trecute.

Trei surse apropiate dosarului au declarat anterior pentru Reuters că administraţia Trump urma să îşi informeze aliaţii că va reduce pachetul de capabilităţi militare disponibile pentru NATO în caz de criză.

Mai puţine bombardiere, avioane de luptă şi nave americane

Potrivit relatărilor, Statele Unite ar urma să pună la dispoziţia NATO doar jumătate din numărul anterior de bombardiere strategice.

Numărul avioanelor de luptă americane disponibile pentru alianţă ar urma să scadă cu o treime, a relatat Spiegel, citându-l pe emisarul american Alexander Velez-Green, care ar fi făcut această precizare în timpul reuniunii cu uşile închise.

Şi marina americană ar urma să pună la dispoziţia NATO mai puţine distrugătoare, iar Statele Unite nu ar mai intenţiona să ofere submarine alianţei.

Europa ar trebui să asigure mai multe drone de recunoaştere

Conform noilor planuri, Europa ar fi nevoită să furnizeze propriile drone de recunoaştere. În acelaşi timp, Statele Unite ar urma să reducă semnificativ numărul dronelor înarmate puse la dispoziţia alianţei.

Mai multe detalii ar urma să fie prezentate de Washington la o conferinţă de generare a forţelor, programată la începutul lunii iunie, potrivit Spiegel.

Ministerul german al Apărării nu a răspuns imediat solicitării Reuters pentru un punct de vedere.

NATO vorbeşte despre o dependenţă prea mare de SUA

O purtătoare de cuvânt a NATO a declarat pentru Spiegel că, în planificarea forţelor alianţei, a existat o "dependenţă excesivă" de Statele Unite.

Aceasta a adăugat că, în condiţiile în care Europa şi Canada investesc mai mult în apărare, responsabilităţile militare din interiorul NATO ar putea fi reorganizate.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat din nou aliaţii europeni ai Washingtonului sâmbătă, acuzându-i că au ignorat "prea mult timp" apelurile pentru întărirea apărării şi cerându-le să nu mai dea lecţii morale.

Într-un discurs susţinut la Shangri-La Dialogue, la Singapore, cel mai important forum de securitate din Asia, Hegseth a avertizat că urmează "decizii importante" privind securitatea Europei.

"Când interesele noastre sunt comune, acţionăm împreună cu hotărâre. Când interesele noastre diferă, ne adaptăm pragmatic, fără dramă şi fără moralizare. Cred că Europa de Vest ar putea învăţa din asta", a declarat Pete Hegseth, şeful Pentagonului, citat de AFP.

