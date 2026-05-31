Horoscop săptămânal Rac 1-5 iunie 2026. Tranzitul lui Mercur intră în Rac se petrece chiar în sectorul identității tale, oferindu-ți o capacitate extraordinară de exprimare, claritate mentală în prima parte a săptămânii și un magnetism deosebit în interacțiunile sociale.

Totuși, va trebui să fii foarte atent la mijlocul săptămânii, deoarece se formează un aspect de Mercur careu Neptun care îți poate induce o stare de oboseală psihică, confuzie legată de un plan de studii sau tendința de a idealiza excesiv o situație de viață. Din fericire, aspectul stabilizator de Soare sextil Saturn vine ca o ancoră reală, aducându-ți clarificări majore prin intermediul unor documente oficiale sau al unor decizii luate cu multă maturitate. Vei reuși să te desprinzi de iluzii, să îți organizezi prioritățile și să rezolvi o problemă birocratică ce trebuia soluționată rapid.

BANI: Datorită aspectului de Soare sextil Saturn, poți obține o victorie majoră, cum ar fi aprobarea unui dosar juridic, obținerea unei licențe de funcționare pentru o activitate independentă sau semnarea unui acord de colaborare cu o companie de peste hotare. Eforturile tale din trecut încep să aducă roade concrete. Totuși, ai mare grijă la aspectul Mercur careu Neptun, deoarece riști să pierzi bani din cauza unor erori administrative în documente sau prin achiziționarea unor bilete de călătorie greșite. Evită să semnezi contracte importante în zilele în care simți că nu ai toate informațiile clare și nu te baza pe promisiunile verbale ale unor colaboratori care promit mărirea veniturilor fără un angajament scris.

DRAGOSTE: Intrarea lui Mercur în Rac te ajută să fii mult mai deschis, să vorbești despre nevoile tale profunde și să îți exprimi afecțiunea într-un mod cald și matern. Cu toate acestea, aspectul de Mercur careu Neptun poate aduce mici fisuri de comunicare, cum ar fi tendința de a te simți neînțeles sau situația în care partenerul interpretează greșit un răspuns de-al tău, considerându-te distant. Pentru a restabili armonia, folosește energia aspectului Soare sextil Saturn. Acesta favorizează acțiunile concrete în doi, cum ar fi stabilirea unui program comun pentru rezolvarea unor obligații administrative ale familiei sau planificarea unei discuții constructive în care vă asumați noi responsabilități afective, cimentând legătura prin fapte și loialitate dovedită.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰