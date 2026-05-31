Horoscop săptămânal Capricorn 1-5 iunie 2026

Totuși, la mijlocul săptămânii, aspectul de Mercur careu Neptun poate aduce multă confuzie, neînțelegeri contractuale grave sau riscul de a semna un acord bazat pe informații false oferite de parteneri. Din fericire, ești protejat de un aspect de Soare sextil Saturn, care îți oferă un plus de rigoare, disciplină și capacitatea de a impune termeni clari și legali în orice negociere. Această aliniere te ajută să demaști intențiile ascunse ale rivalilor, să obții o confirmare scrisă de care aveai nevoie într-un contract important și să aduci stabilitate atât în viața profesională, cât și în cea personală.

BANI: Datorită aspectului Soare sextil Saturn, poți obține un succes palpabil, concretizat prin semnarea unui parteneriat pe termen lung cu clauze foarte avantajoase pentru tine sau prin finalizarea unei negocieri în care ai reușit să obții tariful dorit pentru serviciile tale. Este un moment excelent pentru a oficializa o colaborare profesională. În schimb, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, trebuie să fii extrem de atent la detaliile scrise cu litere mici în documente. Nu accepta propuneri de afaceri venite prin intermediul unor intermediari neverificați și refuză să semnezi acorduri financiare de urgență, deoarece există riscul unor fraude birocratice sau al unor pierderi materiale din cauza neglijenței partenerilor.

DRAGOSTE: Intrarea lui Mercur în Rac te îndeamnă să porți discuții deschise cu partenerul despre viitorul relației voastre, facilitând reconcilierea dacă au existat tensiuni recente. Totuși, aspectul de Mercur careu Neptun poate aduce promisiuni deșarte sau confuzii, cum ar fi situația în care partenerul uită de un angajament important sau îți ascunde un adevăr minor de teamă să nu te supere. Pentru a menține armonia, folosește energia stabilizatoare de Soare sextil Saturn. Planificați o discuție serioasă în care să puneți la punct detalii administrative clare, cum ar fi împărțirea cheltuielilor sau organizarea unui eveniment oficial în doi, consolidând astfel legătura voastră prin maturitate, pragmatism și respect reciproc confirmat prin fapte.

