Horoscop săptămânal Peşti 1-5 iunie 2026. Tranzitul prin care Mercur intră în Rac îți activează sectorul creativității, al iubirii, al flirtului și al proiectelor personale, oferindu-ți o stare de spirit excelentă și o mare ușurință în exprimarea talentelor în prima parte a săptămânii.

Cu toate acestea, aspectul de Mercur careu Neptun care se formează la mijlocul perioadei poate aduce multă confuzie mentală, riscul de a fi mințit de o persoană dragă sau tendința de a lua decizii nerealiste bazate pe un entuziasm de moment. Din fericire, aspectul stabilizator de Soare sextil Saturn îți oferă maturitatea și rigoarea necesare pentru a rămâne cu picioarele pe pământ. Vei reuși să îți canalizezi energia creativă într-un proiect concret, să pui granițe ferme în fața speculațiilor și să obții o clarificare majoră prin acțiuni disciplinate.

BANI: Datorită aspectului de Soare sextil Saturn, poți obține un câștig material sigur, cum ar fi monetizarea unei idei originale prin semnarea unui contract ferm de drepturi de autor sau vânzarea unei opere personale către un cumpărător serios. Este un moment excelent pentru a consolida o afacere proprie prin reguli stricte. Totuși, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, trebuie să eviți cu desăvârșire jocurile de noroc sau investițiile în scheme financiare piramidale promovate pe internet. Există riscul major de a pierde sume importante de bani din cauza unor promisiuni de îmbogățire rapidă care ascund, în realitate, capcane birocratice sau fraude evidente.

DRAGOSTE: Intrarea lui Mercur în Rac îți sporește farmecul personal, ajutându-te să faci declarații de dragoste emoționante sau să atragi atenția cu ușurință dacă ești singur. Însă, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, te poți confrunta cu dezamăgiri crunte dacă descoperi că o persoană cu care flirtezi online nu este cine pretinde a fi sau dacă partenerul tău îți ascunde un adevăr legat de trecutul său. Pentru a proteja relația, folosește energia aspectului Soare sextil Saturn. Refuză să te lași ghidat de scenarii imaginare și cere dovezi concrete de afecțiune. O discuție clară, purtată cu calm, în care stabiliți angajamente ferme de loialitate și planificați o activitate practică în doi, va curăța atmosfera de orice suspiciune nerealistă.

Alexandru Păunescu

