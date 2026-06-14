Horoscop săptămânal Leu 15-19 iunie 2026. Săptămâna aceasta este dominată de o viață socială efervescentă, dar și de tensiuni ce vizează rutina ta zilnică și sănătatea.

Luna Nouă în Gemeni activează sectorul prietenilor, al grupurilor și al speranțelor de viitor, evidențiind domeniul proiectelor colective și oferindu-ți oportunitatea de a intra într-o comunitate influentă. În același timp, Chiron intră în Taur, aducând o conștientizare dureroasă a unei vulnerabilități în carieră sau a fricii de eșec public în fața superiorilor. Punctul critic al săptămânii este marcat de opoziția dintre Venus și Pluto, tranzit ce generează un conflict major între dorința ta de retragere psihică și obligațiile repetitive de la locul de muncă, lăsându-te epuizat din punct de vedere fizic.

BANI: Profesional, te bucuri de un aflux de idei noi prin intermediul rețelelor de oameni datorită Lunii Noi în Gemeni. Poți primi o propunere de colaborare într-un proiect digital sau o sponsorizare de la un club din care faci parte. Totuși, în plan financiar și al sarcinilor zilnice, joi aduce turbulențe mari. Opoziția Venus Pluto indică riscul unei erori grave de contabilitate la birou, comisă de un subaltern, eroare care poate atrage penalizări fiscale pentru firma ta. De asemenea, un aparat esențial de la locul de muncă se poate defecta neașteptat, necesitând o investiție masivă pentru înlocuire imediată. Fii atent la relațiile cu colegii vineri, deoarece o luptă surdă pentru putere în departament îți poate afecta bonusurile de performanță.

DRAGOSTE: În plan sentimental, atmosfera este una plină de rețineri emoționale și oboseală copleșitoare. Trecerea planetei afecțiunii în sectorul secretelor, blocată de opoziția lui Pluto din zona rutinei, sugerează că viața de cuplu suferit din cauza programului prelungit la birou. Partenerul îți poate reproșa joi că ești absent fizic și prea absorbit de grijile colegilor sau de problemele tale de sănătate. Dacă ești singur, poți trăi o atracție obsesivă pentru o persoană întâlnită într-un context medical sau profesional, dar legătura va fi marcată de o dinamică de dependență destul de periculoasă. O discuție purtată vineri seară, în care accepți să lași deoparte orgoliul de lider și să îți recunoști oboseala, va detensiona atmosfera, restabilind liniștea necesară în cuplu înainte de weekend.