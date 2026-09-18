Horoscop săptămânal Leu 21-25 septembrie 2026

Aspectul format de Mercur sextil Jupiter, cu Jupiter plasat chiar în zodia ta, îți aduce o carismă mare, optimism debordant și șansa de a convinge pe oricine de valoarea ideilor tale. Totuși, păstrează-ți vigilența la mijlocul săptămânii, când aspectul Soare opoziție Neptun poate aduce mesaje eronate, zvonuri înșelătoare sau încurcături legate de acte și drumuri lungi. Salvarea vine prin aspectul Soare trigon Pluto, care îți consolidează alianțele contractuale și îți aduce parteneri loiali.

BANI: În plan comercial și profesional, prezența lui Jupiter în zodia ta susținută de sextilul cu Mercur îți sporește considerabil șansele de a semna acorduri comerciale locale și de a atrage colaboratori dornici să investească în ideile tale. Cu toate acestea, aspectul Soare opoziție Neptun te avertizează să verifici temeinic documentele birocratice, contractele juridice sau actele de călătorie, evitând dezinformarea. În negocieri, aspectul Soare trigon Pluto lucrează direct în favoarea ta, ajutându-te să impui condiții avantajoase și să semnezi parteneriate de afaceri solide, care îți vor consolida statutul material.

DRAGOSTE: În relațiile sentimentale, comunicarea este motorul principal al armoniei. Discursul tău este cald, deschis și plin de generozitate grație influenței exercitate de Mercur sextil Jupiter, permițându-ți să reaprinzi scânteia admirației în cuplu. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun atrage atenția asupra riscului de a face promisiuni mari pe care nu le poți respecta sau de a ascunde un adevăr mărunt de teamă să nu superi. Bazează-te pe aspectul Soare trigon Pluto, care favorizează transformarea relației printr-un angajament ferm și renunțarea la orgolii, consolidând conexiunea cu persoana iubită prin transparență totală.