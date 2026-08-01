Horoscop săptămânal Leu 3-7 august 2026

Soarele aflat chiar în domeniul imaginii personale formează un trigon armonios cu Saturn din sectorul călătoriilor lungi, al studiilor și al filozofiei de viață. Acest tranzit îți oferă rigoare mentală, maturitate în decizii și o viziune extrem de clară asupra obiectivelor tale. În același timp, intrarea planetei Venus în sfera comunicării locale și a drumurilor scurte îți îndulcește discursul și îți facilitează interacțiunile de zi cu zi. Retrogradarea lui Chiron în domeniul carierei te invită să reanalizezi unele direcții profesionale.

BANI: Sfera profesională beneficiază de o combinație excelentă de autoritate și comunicare diplomatică. Soarele din domeniul imaginii personale susținut de Saturn din zona studiilor și a dezvoltării îți conferă statutul unui lider echilibrat. Propunerile tale de afaceri sunt primite cu mult respect de parteneri și superiori. Intrarea lui Venus în sectorul comunicării locale te ajută să negociezi contracte avantajoase și să rezolvi rapid chestiunile administrative. Retrogradarea lui Chiron în domeniul carierei îți amintește să îți evaluezi cu realism competențele și să rectifici eventualele erori din proiectele trecute.

DRAGOSTE: Comportamentul tău în relațiile de cuplu este dominat de sinceritate, claritate și dorința de a construi pe piloni solizi. Trigonul dintre Soarele din domeniul imaginii personale și Saturn îți oferă o atitudine matură în fața partenerului, eliminând incertitudinile. În plus, Venus în sectorul comunicării aduce mesaje pline de afecțiune, plimbări romantice și discuții plăcute în fiecare zi. Dacă ești singur, abordarea ta elegantă și fermitatea cu care îți exprimi valorile atrag persoane cu o mentalitate similară, dând naștere unor conexiuni intelectuale și emoționale extrem de promițătoare.