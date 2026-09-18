Horoscop săptămânal Pești 21-25 septembrie 2026. Momentul în care Soarele intră în Balanță te îndeamnă să analizezi modul în care împarți responsabilitățile financiare și afective cu ceilalți. La locul de muncă, atmosfera devine eficientă și binevoitoare datorită aspectului Mercur sextil Jupiter, care aduce rezolvarea rapidă a sarcinilor cotidiene și colaborare excelentă cu colegii.

Cu toate acestea, fii extrem de prudent la mijlocul săptămânii din cauza aspectului Soare opoziție Neptun, ce se manifestă direct pe axa resurselor tale, aducând riscul unor iluzii financiare sau al unor evaluări eronate ale veniturilor proprii. Salvarea vine prin aspectul Soare trigon Pluto, care îți oferă o forță psihologică uriașă și o vindecare sufletească profundă din culise.

BANI: Sectorul finanțelor partajate, al creditelor și al taxelor este puternic vizat. Aspectul Mercur sextil Jupiter îți facilitează optimizarea fluxului de lucru zilnic, aducând chiar șansa unor ore suplimentare bine plătite sau a unor prime pentru eficiență. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun te avertizează să nu iei decizii financiare majore sub influența unor promisiuni: nu împrumuta bani și verifică dacă achizițiile făcute merită cu adevărat efortul. Grație forței oferite de aspectul Soare trigon Pluto, reușești să lichidezi o obligație financiară sau să rezolvi o problemă bancară complicată prin strategii discrete și chibzuite.

DRAGOSTE: Planul sentimental este marcat de trăiri intense și de nevoia unei fuziuni autentice cu persoana iubită. Trecerea Soarelui în Balanță sporește dorința de intimitate fizică și sufletească. Comunicarea practică din gospodărie este facilitată de Mercur sextil Jupiter, eliminând micile certuri casnice. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun poate scoate la suprafață nesiguranțe financiare care generează neîncredere sau suspiciuni nerealiste în cuplu. Nu te lăsa copleșit de scenarii negative. Forța regeneratoare a aspectului Soare trigon Pluto îți permite să renunți la atașamente toxice și să porți o conversație eliberatoare cu partenerul, vindecând definitiv rănile din trecut prin loialitate și sinceritate.