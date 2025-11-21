Horoscop săptămânal Peşti 24-28 noiembrie 2025

Poți primi o invitație la un proiect, poți lua o decizie legată de educație, sau poți relua o discuție cu cineva aflat la distanță. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter îți aduc stabilitate mentală și morală: ai convingeri mai clare și îți găsești sentimentul de direcție. Saturn își încheie retrogradarea în propriul tău semn și îți oferă maturitate, finalizare și o recâștigare a propriei puteri interioare. Este o săptămână în care ți se reașază temeliile.

BANI: Financiar, lucrurile se mișcă prin intermediul ideilor, studiilor sau al unei discuții cu cineva din alt oraș. Mercur conjunct cu Venus este excelent pentru proiecte profesionale care implică comunicare, educație sau promovare. Poți primi o ofertă de colaborare sau o veste pozitivă legată de un proiect extern. Trigoanele cu Saturn și Jupiter îți oferă realism și noroc în același timp: înțelegi exact ce strategii funcționează și care sunt oportunitățile reale.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus îți aduce discuții profunde despre valori, sens și compatibilitate. Poți clarifica o situație sentimentală sau poți discuta despre o relație la distanță. Saturn finalizează o lecție de maturizare, iar tu devii mult mai selectiv și mai conștient de ceea ce îți dorești. Cei singuri pot cunoaște pe cineva într-un context cultural, educațional sau printr-o deplasare. Jupiter aduce conexiune afectivă autentică și deschidere emoțională.

