Horoscop săptămânal Peşti 29 iunie - 3 iulie 2026

Te simți capabil să rezolvi orice sarcină administrativă, însă în plan social, se încheie o etapă legată de un grup de prieteni sau de un proiect colectiv unde ai investit mult timp. Răsturnările de situație cele mai mari apar însă în spațiul domestic și în relația cu familia. Casa ta devine un focar de agitație: pot apărea defecțiuni structurale urgente la locuință, mutări neprevăzute sau conflicte violente și spontane cu părinții din cauza unor secrete dezvăluite.

BANI: Luna Plină în Capricorn marchează finalizarea unui proiect de echipă sau retragerea ta dintr-o asociație profesională, moment în care îți încasezi cota parte din profit. Jupiter intră în Leu și îți aduce o avalanșă de oportunități la locul de muncă: oferte noi de angajare, condiții excelente de lucru și o creștere a veniturilor prin bonusuri de performanță. Totuși, Marte conjuncție Uranus în Gemeni poate aduce cheltuieli majore și urgente pentru casă: se sparge o țeavă de apă inundând apartamentul, se arde instalația electrică sau ești obligat să plătești urgent un avans pentru o reparație capitală a acoperișului.

DRAGOSTE: Viața emoțională este profund influențată de climatul tensionat din familie. Luna Plină în Capricorn scoate în evidență diferențele dintre valorile prietenilor tăi și cele ale partenerului de viață, fiind necesar să pui limite clare. Marte conjuncție Uranus în Gemeni poate genera o ceartă de proporții în casă, pornită din senin, în care tu și partenerul vă aruncați reproșuri dure legate de spațiul locativ sau de intruziunea părinților în relație. Dacă ești singur, mutarea într-o zonă nouă sau o renovare începută brusc îți poate aduce ocazia de a cunoaște un vecin excentric care îți va capta imediat atenția.