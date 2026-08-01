Horoscop săptămânal Peşti 3-7 august 2026. Săptămâna este marcată de organizarea eficientă a muncii de zi cu zi și consolidarea stabilității financiare.

Soarele aflat în domeniul rutinei zilnice și al sănătății formează un trigon foarte stabil cu Saturn din sectorul resurselor proprii și al banilor munciți. Acest tranzit îți aduce o disciplină remarcabilă la locul de muncă și o atenție deosebită acordată stării fizice. În același timp, planeta Venus își începe tranzitul în domeniul resurselor comune, al creditelor și al intimității, aducând armonie în sfera financiară împărtășită cu alții. Retrogradarea lui Chiron în domeniul comunicării cere atenție în mesajele transmise.

BANI: Performanțele tale financiare depind direct de rigoarea pe care o aplici la birou. Soarele din domeniul rutinei zilnice susținut de Saturn din zona resurselor proprii îți garantează venituri stabile obținute prin muncă ordonată și consecventă. Reușești să îți îndeplinești toate sarcinile profesionale cu o eficiență de invidiat. În plus, intrarea planetei Venus în sectorul resurselor comune aduce facilități în negocierea unor refinanțări, achitarea unor taxe sau obținerea sprijinului financiar din partea partenerului de viață. Administrezi bugetul cu mult pragmatism și precauție.

DRAGOSTE: Sfera intimității și a conexiunii emoționale profunde beneficiază de pătrunderea planetei Venus în acest sector. Relația cu partenerul de cuplu devine mult mai apropiată, fiind bazată pe încredere reciprocă și susținere materială și morală. Rezolvați cu ușurință chestiunile administrative ale gospodăriei datorită bunei organizări oferite de Soare și Saturn. În cazul în care nu ai o relație, ești mai atent la calitățile reale ale celor din jur, căutând o persoană matură, capabilă să îți ofere stabilitate financiară și siguranță emoțională în viitor.