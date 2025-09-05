Horoscop săptămânal Peşti 8-12 septembrie 2025

Este săptămâna în care relațiile personale sau profesionale ajung în centrul atenției. Poți semna un contract, poți discuta detalii importante cu partenerul de viață sau poți decide să închei o colaborare care nu mai funcționează. Jupiter aduce sprijin și te ajută să obții beneficii prin aceste discuții.

Bani: Financiar, săptămâna este favorabilă prin intermediul parteneriatelor. Poți obține un avantaj financiar datorită relației cu cineva care poate fi colaborator, soț, asociat. Este posibil să renegociezi un contract în favoarea ta sau să primești o oportunitate de câștig comun. Mercur în Fecioară te ajută să vezi clar termenii și să eviți capcanele.

Dragoste: În dragoste, Jupiter îți oferă deschidere și șanse de progres. Dacă ești într-o relație, poți discuta cu partenerul despre viitor, planuri comune și cum să vă organizați mai bine viața. Dacă ești singur, întâlnirea cu cineva poate veni printr-un context oficial, o colaborare sau chiar o mediere. Atmosfera este favorabilă pentru relații sincere și clare.

