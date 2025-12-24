Aurul și argintul scriu istorie în 2025. Prețurile metalelor prețioase au explodat, depăşind record după record. Într-un context global marcat de incertitudine economică și tensiuni geopolitice, investorii caută siguranță şi tot mai mulţi îşi ţin banii în lingouri sau monede.

Investitorilor le sclipesc tot mai mult ochii la aur. Şi cum cererea e uriaşă, cotaţiile petru metalul preţios explodează.

Un nou record istoric pentru aur. Banca Naţională a României a cotat un gram de aur la 622 de lei, asta în timp ce, pe plan global, aurul se vinde cu peste 4.500 de dolari pe uncie.

Este una dintre cele mai puternice creșteri din ultimele 45 de ani.

Articolul continuă după reclamă

"Această datorie publică extrem de ridicată, plus tipărirea de monedă, duce la o frică de inflaţie viitoare. Şi de aici tentaţia investitorilor de a se proteja de asemenea evoluţii. Apare un termen nou: debasement sau currency debasement. Ce înseamnă asta? Monedele tipărite îşi pierd din valoare. Nu doar aurul creşte, ci celelalte monede tipărite îşi reduc valoarea", explică Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România.

Și argintul e într-un raliu spectaculos. A depășit 69 de dolari pe uncie, stabilind la rândul său maxime istorice.

"Se folosesc şi în industrie. Argintul se foloseşte pe partea de panouri solare, pe partea de energie. Odată ce sunt investiţii mari pe partea aceasta, şi cererea de argint industrial e ridicată", a explicat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România.

"2025 a fost un an al metalelor preţioase. Am avut creşteri semnificative. Motivele pot fi puse pe tensiunile geopolitice", a explicat Victor Dima, manager de trezorerie.

Şi 2026 se anunţă un an de...aur.

"Cum spunea Ray Dalio, aurul e cea mai credibilă monedă. N-ar fi exclus să vedem aurul la 5.000 de dolari uncia sau chiar peste. Pe partea de argint s-ar putea să vedem creşteri chiar mai spectaculoase decât aurul. Dacă ne uităm la raportul dintre preţul aurului şi preţul argintului, e la maxim istoric acest raport", a explicat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România.

Cine vrea să investească, ar trebui să se orienteze către monede sau lingouri. Bijuteriile îşi pierd din valoare.

"Produsele de investiţie nu au TVA. Comparativ cu bijuteriile care, pe lângă tva-ul de 21%, au costuri de manoperă, de prelucrare, 70-80% pierdem în momentul în care cumpărăm bijuteria respectivă", a explicat Victor Dima, manager de trezorerie.

Totuşi, investiţia în aur e una pe termen lung, spun experţii. Trebuie să aşteptăm câţiva ani pentru a obţine profit.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰