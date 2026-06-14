Horoscop săptămânal Rac 15-19 iunie 2026. Săptămâna aceasta aduce o nevoie acută de retragere și o transformare profundă în planul relațiilor tale cele mai importante.

Luna Nouă în Gemeni se manifestă în sectorul izolării, al secretelor și al proceselor karmice, evidențiind domeniul subconștientului și oferindu-ți ocazia de a pune punct unui ciclu obositor din viața ta. În paralel, Chiron intră în Taur, aducând o vulnerabilitate în cercul de prieteni sau o rană legată de sentimentul că nu ești integrat într-o comunitate. Marea încercare vine de la opoziția Venus Pluto, care are loc chiar pe axa identității tale și a parteneriatelor oficiale. Te vei confrunta cu o criză majoră de autoritate în cuplu sau în afaceri, unde partenerul manifestă un comportament obsesiv și dominator.

BANI: Profesional, este un interval în care trebuie să lucrezi mai mult din umbră și să îți asiguri o plasă de siguranță birocratică. Luna Nouă în Gemeni favorizează pregătirea unui proiect confidențial care va fi lansat abia în lunile următoare. Totuși, în plan financiar, joi este o zi critică din cauza opoziției dintre Venus, aflată în semnul tău, și Pluto din sectorul contractelor oficiale. Te poți trezi în fața unei rezilieri bruște din partea unui client major sau a unui proces legal comercial care îți blochează conturile firmei. Un asociat de afaceri poate încerca să preia controlul total asupra activelor comune. Nu semna documente financiare vineri și evită negocierile majore, deoarece riști să cedezi sub presiunea psihologică a unor parteneri duri.

DRAGOSTE: Domeniul căsătoriei și al parteneriatelor este un veritabil câmp de forță în aceste zile. Opoziția dintre Venus și Pluto scoate la suprafață gelozii ascunse și jocuri de putere distructive în cuplu. Partenerul de viață îți poate aduce reproșuri dure, încercând să te manipuleze emoțional prin tăceri prelungite sau prin controlul programului tău zilnic. Te simți captiv între nevoia de a oferi protecție și dorința de a fugi pentru a-ți păstra suveranitatea personală. Pentru cei singuri, intrarea lui Chiron în Taur aduce o frică de a fi respins de prieteni sau de a fi judecat pentru alegerile sentimentale. O discuție purtată miercuri seară, în care măștile mândriei cad, va stabili dacă o relație mai are un viitor real sau dacă este doar o luptă epuizantă pentru control.