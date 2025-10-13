Horoscop săptămânal Săgetător 13-17 octombrie 2025. Săptămâna începe cu dinamism și un puternic accent pe planurile de viitor. Venus activează zona socială, favorizând întâlnirile, alianțele și proiectele de echipă.

Opoziția cu Neptun, însă, te avertizează că nu toți colegii sau prietenii au intenții transparente. Trigonul cu Uranus și Pluto aduce susținere din partea unor persoane influente și posibilitatea de a te implica într-un proiect care îți consolidează reputația. Pluto direct reanimează dorința de a te exprima liber și autentic. Soarele în careu cu Jupiter aduce agitație: ești tentat să exagerezi cu promisiunile sau să-ți asumi prea multe simultan.

Bani: Venus aduce oportunități financiare prin intermediul colaborărilor sau recomandărilor. Poți primi un sprijin material neașteptat de la o cunoștință. Trigonul cu Uranus și Pluto indică șansa de a-ți transforma un hobby în sursă de venit. Totuși, opoziția cu Neptun avertizează asupra cheltuielilor emoționale: nu te lăsa convins să ajuți financiar persoane care nu îți arată clar intențiile.

Dragoste: Venus îți oferă magnetism și dorință de apropiere, iar contextul social îți poate aduce o nouă conexiune romantică. Totuși, Neptun creează riscul de idealizare. Trigonul Venus–Pluto, însă, promite o relație pasională, cu potențial de stabilitate, dacă îți păstrezi claritatea. În cuplurile existente, apar discuții despre planurile de viitor sau mutare.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰