Cât mai au de aşteptat prahovenii până pot consuma apă de la robinet. Distribuţia de apă îmbuteliată continuă

De vineri, alimentarea cu apă în localităţile afectate de problemele de la Barajul Paltinu s-a reluat treptat. Însă autorităţile avertizează: apa de la robinet NU este bună şi pentru băut! Cel puţin, nu momentan. Locuitorii trebuie să aştepte ca analizele de laborator să fie gata. Între timp, vor tot primi mesaje Ro-Alert care să le reamintească despre interdicţia de consum.

Situația este în continuare sensibilă în Câmpina. Alimentarea cu apă s-a reluat treptat de aseară, dar asta nu înseamnă că oamenii pot deschide robinetul și pot bea liniștiți. De fapt, la această oră, apa este considerată nepotabilă. Se poate folosi doar pentru grupurile sanitare sau în gospodărie.

Direcția de Sănătate Publică a impus această regulă până când toate analizele de laborator vor confirma că apa este sigură. Testele sunt deja în lucru, dar vorbim de un proces care durează câteva zile. Rezultatele finale ar putea veni în cel mai optimist scenariu spre seară sau mâine, spun surse din instituții. Între timp, oamenii primesc în continuare mesaje RO-Alert care îi avertizează să nu consume apa de la robinet.

Mulți sunt frustrați, au stat zile în șir fără apă. Iar acum, chiar dacă țevile au presiune, nu o pot folosi pentru băut. Problema a plecat de la barajul Paltinu, unde apa brută a devenit prea tulbure pentru a putea fi tratată corespunzător. A fost o combinație între debite variabile, ploi torențiale și sediment care a încărcat sistemul.

Operatorul de apă spune că instalațiile funcționează, dar are nevoie de timp pentru a se asigura că apa livrată îndeplinește standardele de sănătate. Astăzi continuă și distribuția de apă potabilă cu cisterne, dar și cu baxuri de apă în zonele încă afectate.

Localnicii vin cu bidoane, cu canistre sau sticle pentru că nu vor să riște nimic până nu apare verdictul oficial al DSP. Așadar, momentul cheie pe care îl așteaptă toată lumea este confirmarea finală a analizelor. Abia atunci autoritățile vor ridica restricțiile și vor spune clar: apa este sau nu este bună pentru consum. Până atunci, mesajul rămâne același. Nu beți apă de la robinet.

