Șefa diplomației UE, reacție după noua strategie de securitate a SUA: "Rămân cel mai mare aliat al nostru"

Statele Unite continuă să fie "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a declarat sâmbătă șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în contextul noii strategii de securitate a SUA, caracterizată de un puternic accent naționalist și care prevede un posibil "dispariţie civilizaţională" al Europei, conform AFP, informează News.ro.

"Desigur, există multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt întemeiate", a declarat Kallas, întrebată despre acest document în cadrul unei conferinţe la Doha, în Qatar. "Statele Unite rămân cel mai mare aliat al nostru (...) nu am fost întotdeauna de acord pe diferite subiecte, dar cred că principiul general rămâne acelaşi. Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi", a adăugat ea.

Administraţia Trump a publicat vineri un document care redefineşte "Strategia de securitate naţională" în conformitate cu abordarea preşedintelui american de a pune "America pe primul loc".

Documentul critică dur europenii, susţinând afirmaţiile extremei drepte potrivit cărora Bătrânul Continent se confruntă cu o "dispariţie civilizaţională" din cauza imigraţiei. De asemenea, documentul pune sub semnul întrebării "obsesia sa infructuoasă pentru asfixierea reglementară".

Documentul promite, de asemenea, că nu va avea loc extinderea NATO, distrugând încă o dată speranţele Ucrainei, care suferă invazia rusă.

"Europa şi-a subestimat propria putere. În ceea ce priveşte Rusia, de exemplu (...) ar trebui să avem mai multă încredere în noi înşine", a afirmat Kallas.

Responsabilii ucraineni şi americani se întâlnesc sâmbătă la Miami pentru a treia zi consecutivă de negocieri menite să pună capăt unui conflict de peste trei ani cu Rusia.

"Impunerea de restricţii şi constrângeri asupra Ucrainei nu ne va aduce o pace durabilă", a avertizat responsabila europeană. "Dacă agresiunea este răsplătită, ea se va repeta, nu numai în Ucraina sau în Gaza, ci peste tot în lume", a adăugat ea.

