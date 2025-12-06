Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv

O comună din Bihor demonstrează că poate readuce oamenii din oraşe înapoi la sat. Mulţi părinţi din Oradea îşi înscriu copiii la şcoală acolo, deşi aceştia locuiesc şi muncesc în oraş. Ei spun că au văzut standarde pe care nu le găsesc în multe locuri din țară sau chiar străinătate.

La prima vedere ar părea că suntem într-o şcoală de la oraş. Ne aflăm, însă, în comuna Sânmartin, la câţiva kilometri de Oradea. Aici copiii folosesc table interactive şi materiale educaționale actualizate, iar clasele sunt luminoase şi au mobilier nou. "Acum beneficiem de tot ce înseamnă digital. Toate lecţiile noastre oarecum s-au transformat. Tabla smart şi toate celelalte instrumente sunt chiar benefice. Oră de oră le integrăm", a declarat Miruna Moza, profesoară.

Investiţiile de patru milioane de euro în educaţie şi infrastructură i-au determinat pe mulţi părinţi să-şi mute copiii la şcolile din Sânmartin. Şi, odată cu decizia, au inversat fenomenul migrării - de la sate spre oraşe. "Auzind de şcoala Sânmartin care e foarte renumită în zona noastră şi am zis hai să încercăm. Şi am făcut o alegere foarte bună. Merită această navetă. Chiar merită".

"Avem un număr de 254 de solicitări în ultimii 3 ani. Infrastructura de care beneficiează şcoala noastră, liceul nostru este una de top", a declarat Ramona Bocşan, direcor Liceul Tehnologic Sânmartin.

Articolul continuă după reclamă

Comunitatea a crescut rapid. În 2016 erau 9.000 de locuitori. Astăzi sunt 15.000. Mulți au ales să se mute definitiv aici, atrași de investițiile publice și de ritmul de dezvoltare. Iar promovabilitatea în școlile din Sânmartin rămâne una dintre cele mai ridicate din județ. "Şcoala trecută era diferită faţă de aceasta. Şcoala aceasta este mai nouă, mai renovată şi mai distractivă".

"Am reabilitat 11 structuri de învăţământ, am construit o şcoală de la zero, am construit o grădiniţă de la 0. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem în primul rând datorită presiunii demografice", a declarat primarul Cristian Laza.

Primăria spune că investițiile continuă. Comuna se dezvoltă, iar cererea pentru locuri în școli crește de la un an la altul. Autoritățile se pregătesc pentru extinderi și noi proiecte.

