Horoscop săptămânal Săgetător 15-19 iunie 2026. Relațiile tale oficiale și contractele de afaceri sunt în prim-plan, dar ești provocat să gestionezi crize financiare ce vizează resursele tale personale.

Luna Nouă în Gemeni se perfectează în sectorul parteneriatelor și al căsătoriei, evidențiind domeniul asocierilor directe și oferindu-ți ocazia ideală de a semna o colaborare majoră sau de a deschide un nou capitol în doi. În același timp, Chiron intră în Taur, aducând o conștientizare dureroasă a unei vulnerabilități la locul de muncă sau o problemă de sănătate legată de epuizarea fizică. Punctul critic este marcat de opoziția Venus Pluto, tranzit ce pune în conflict direct stabilitatea ta financiară personală cu banii deținuți la comun cu alții.

BANI: Financiar, traversezi o perioadă de bătălii administrative dure pentru controlul resurselor. Opoziția Venus Pluto blochează sectorul banilor tăi munciți joi, când te poți confrunta cu o cerere abuzivă de returnare a unui credit sau cu pretențiile financiare exagerate ale unui partener de afaceri care încearcă să te controleze prin intermediul unui buget comun. Profesional, deși Luna Nouă în Gemeni îți aduce un client mare vineri, ai mare grijă la modul în care îți stabilești tarifele. O eroare în evaluarea costurilor de producție sau o problemă tehnică la birou îți poate aduce pierderi de capital. Nu împrumuta bani vineri și păstrează o evidență strictă a chitanțelor pentru a evita penalizările.

DRAGOSTE: Planul sentimental este de-a dreptul intens, oscilând între romantismul adus de Luna Nouă în zona partenerului și crizele materiale din cuplu. Opoziția dintre Venus și Pluto din sectorul valorilor poate genera certuri dure joi seară din cauza modului în care se cheltuiesc banii casei. Partenerul te poate percepe ca fiind prea posesiv sau prea controlor cu bugetul comun, generând o atmosferă de gheață în cămin. Dacă ești singur, Luna Nouă favorizează o întâlnire electrizantă cu o persoană carismatică, dar ai grijă ca această atracție să nu fie umbrită de interese materiale ascunse. O discuție clară purtată vineri, în care separați sentimentele de problemele financiare, va restabili încrederea reciprocă, permițându-vă să vă bucurați de weekend.