Horoscop săptămânal Săgetător 21-25 septembrie 2026. Pentru tine, perioada aduce o deschidere socială remarcabilă și un entuziasm renăscut pentru marile proiecte de viitor. Momentul în care Soarele intră în Balanță îți luminează cercul de prieteni, asociațiile și colaborările de grup.

Gândirea ta este sclipitoare și orientată spre expansiune grație aspectului Mercur sextil Jupiter, care favorizează planurile academice, călătoriile lungi și conexiunile filozofice elevate. Totuși, fii vigilent la mijlocul săptămânii, când aspectul Soare opoziție Neptun poate aduce iluzii sentimentale, promisiuni deșarte venite din partea unei persoane admirate sau dezamăgiri legate de un proiect artistic. Salvarea vine prin aspectul Soare trigon Pluto, care îți ascute forța de convingere și te ajută să comunici cu autoritate în mediul apropiat.

BANI: În plan profesional și material, colaborările cu asociații de încredere aduc rezultate promițătoare. Aspectul Mercur sextil Jupiter facilitează semnarea unor contracte legate de comerț exterior, studii superioare sau domenii juridice, oferindu-ți perspective excelente de câștig. Cu toate acestea, aspectul Soare opoziție Neptun te avertizează să nu aloci fonduri pentru speculații riscante sau activități recreative extravagante care îți pot destabiliza economiile. Bazează-te pe aspectul Soare trigon Pluto, care îți oferă o abilitate excelentă de a negocia acorduri comerciale locale și de a atrage sprijinul unor oameni pragmatici din anturaj.

DRAGOSTE: Viața sentimentală cunoaște o efervescență plăcută în mediul social, dar cere mult realism. Evenimentul în care Soarele intră în Balanță facilitează întâlniri interesante prin intermediul prietenilor comuni. Totuși, din cauza aspectului Soare opoziție Neptun, riști să cazi pradă unei fascinații romantice nerealiste sau să interpretezi greșit amabilitatea cuiva. Dacă ești într-un cuplu stabil, evită să sacrifici timpul dedicat partenerului pentru ieșiri zgomotoase cu amicii. Aspectul Soare trigon Pluto favorizează conversații profunde, mature, care vor lămuri orice îndoială și vor suda legătura voastră afectivă prin încredere necondiționată.