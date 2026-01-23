Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Săgetător 26-30 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Săgetător 26-30 ianuarie 2026. Se activează zona comunicării, a negocierilor, a documentelor, dar și a alegerilor pe care le faci zilnic și care îți pot schimba direcția.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 13:05
Horoscop săptămânal Săgetător 26-30 ianuarie 2026

Conjuncțiile din Vărsător pun presiune pe modul în care gândești și te exprimi, iar Neptun mutat în Berbec te provoacă să fii mai atent la impulsuri, promisiuni și reacții rapide. Poți descoperi că unele idei pe care le-ai susținut cu tărie nu mai sunt valabile sau că o informație ascunsă iese la suprafață. Este o săptămână în care adevărul spus la momentul nepotrivit poate complica lucrurile, dar tăcerea strategică te poate ajuta.

BANI: Poți primi propuneri legate de colaborări, proiecte pe termen scurt, activități comerciale, traininguri sau joburi care presupun mobilitate, comunicare sau promovare. Există șansa de a-ți suplimenta veniturile, dar doar dacă ești atent la detalii. Pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de deplasări, tehnologie, taxe sau acte. Evită să te bazezi exclusiv pe promisiuni verbale. Dacă ai de recuperat bani sau de renegociat o sumă, este un moment bun să redeschizi discuția, dar cu argumente clare și documente pregătite.

DRAGOSTE: Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții lungi despre viitor, libertate, limite sau nemulțumiri vechi care ies la suprafață. Atracția există, dar este condiționată de capacitatea de a comunica matur. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva care te stimulează intelectual, dar există riscul de idealizare excesivă. O conversație aparent banală poate declanșa o apropiere rapidă sau, dimpotrivă, o retragere bruscă dacă simți că nu există sinceritate.

