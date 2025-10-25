Horoscop săptămânal Săgetător 27-31 octombrie 2025 . Săptămâna începe cu Marte trigon Jupiter, un aspect care îți dă încredere, vitalitate și spirit de aventură.

Poți planifica o călătorie, poți începe o colaborare nouă sau poți relua un proiect care ți-a fost blocat. Mercur trigon Neptun aduce claritate mentală și te ajută să spui exact ce trebuie, cui trebuie. Când Mercur ajunge în semnul tău, simți nevoia să te exprimi liber, să iei decizii rapide și să conduci conversațiile. Totuși, opoziția cu Uranus poate aduce schimbări bruște în program sau reacții neașteptate din partea colegilor.

BANI: Marte trigon Jupiter îți oferă șanse de extindere profesională și câștiguri care vin prin inițiativă. Poți fi invitat să te alături unui proiect care aduce stabilitate financiară. Mercur trigon Neptun îți crește intuiția: știi exact în ce să investești și în ce nu. Cu Mercur în semnul tău, devii mai curajos financiar, dar opoziția cu Uranus îți cere să eviți graba. Poți avea un câștig neașteptat, dar și o cheltuială legată de un obiect tehnologic.

DRAGOSTE: Mercur în semnul tău te face direct și sincer în comunicare, dar opoziția cu Uranus poate aduce reacții imprevizibile de la partener. Poți simți nevoia de libertate, iar celălalt, de siguranță, de aici și tensiunea. Totuși, Marte trigon Jupiter oferă șansa unei reconectări printr-o activitate comună. Cei singuri pot întâlni pe cineva prin intermediul muncii sau în timpul unei deplasări. Duminică, lucrurile se liniștesc, iar claritatea revine.

