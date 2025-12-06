Constanţa intră în magia sărbătorilor, iar vitrinele oraşului se transformă în adevărate poveşti de Crăciun. Restaurantele şi cafenelele se întrec în decoruri spectaculoase: de la brazi în nuanțe pastel şi macarons uriași, până la personaje de poveste şi instalaţii luminoase care atrag zeci de clienţi. Interesul pentru concursul "Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun" este atât de mare, încât unii proprietari au apelat la designeri de interior. Astfel că organizatorii au decis să prelungească perioada de înscrieri.

La acest bistro magia începe... din familie. Decorul, realizat pe parcursul unei săptămâni întregi, fascinează fiecare client în parte.

"Povestea de Crăciun începe cu mama mea, care de fiecare dată, atunci când eram mică decora foarte frumos acasă şi acest spirit mi l-a insuflat şi mie", a declarat Irina Teodosescu, proprietar.

Şi ciocolata caldă este integrată în poveste. Vine în cană specială cu Moş Crăciun şi fiecare porţie are frişcă, bezele şi scorţişoară. Un alt local a mers chiar mai departe şi a apelat la un designer pentru a crea decorul de poveste. Totul în scop caritabil.

Magia a ajuns la Constanţa

"Pentru a câștiga locul întâi, ca să donăm şi noi mai departe unei asociații. A venit o fetiţă mai devreme cu mama ei şi o auzeam cum zice: uau mami, ce frumos e aici. M-am bucurat foarte tare, vă daţi seama", a declarat Kristin Dușu - proprietar local.

În această cofetărie, bradul este împodobit cu ornamente pastelate inspirate din universul dulciurilor. Spărgătorul de Nuci şi un Moș Crăciun în nuanțe argintii sunt piesele centrale.

"Am folosit pentru decor culoarea roșie, specifică sărbătorilor de iarnă. Vom avea şi un brad, globuleţe, ghirlande", a declarat Nicoleta Păun.

"Chiar arată super tare. Dau un iz specific. Mă încântă mult mai tare şi parcă aş intra mai cu voie bună în el", spune un client.

"Am mai anunţat încă două zile de înscriere. Locul l ... 6.000 lei, locul II.. 4.500 de lei, locul III... 3.000 de lei net. În fiecare an, creştem aceste premii", a declarat George Măndilă, președinte OMD Mamaia–Constanța.

Premiile nu vor depinde de suma investită, ci de creativitate, iar asta se vede deja cu ochiul liber. Luminile, personajele, brazii şi decoraţiunile de poveste transformă vitrinele Constanţei într-un adevărat decor al unui film de Crăciun.

De săptămâna viitoare, juriul va merge pe teren să vadă vitrinele.

